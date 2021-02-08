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8 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)

Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 4 февраля 2021 г.
Опубликован 8 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Семейный кодекс РФ

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон в защиту традиционных ценностей

Принят Государственной Думой 26 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года

Статья 1

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2015, N 17, ст. 2476) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) слово "Если" заменить словами "1. Если";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.";

2) пункт 2 статьи 165 после слов "международными договорами Российской Федерации" дополнить словами "(с учетом положений пункта 2 статьи 6 настоящего Кодекса)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин