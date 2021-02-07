Участникам процесса по делу о клевете Навального начали поступать угрозы

Алексей Навальный мог извиниться перед ветераном в начале процесса, но не стал этого делать, продолжив оскорблять пожилого человека. Фото: Reuters

Более того, неизвестные начали публиковать в соцсетях и Телеграм-каналах их адреса и номера машин. "Мне непонятно, почему целый день нашей семье желали гореть в аду, обвиняли нас в том, что мы врем, в том, что я торгую своим дедом", - рассказал телеканалу RT внук ветерана Игорь Колесников. По его словам, в Сеть уже слили всю информацию про номера автомобилей, которые зарегистрированы на него, о том, где он живет, паспортные данные и номера сотовых телефонов - все полностью. По данным "РГ", правоохранители уже начали проверять информацию об угрозах участникам процесса, в том числе в адрес судьи и прокурора. По всей видимости, им может быть предоставлена государственная защита.

За гранью добра и зла. Именно так можно описать поведение и высказывания Алексея Навального во время заседания в пятницу по делу о клевете, которое прошло в Бабушкинском районном суде. Из-за большого интереса журналистов заседание из мирового участка N 320 перенесли в здание районного суда. Правда, и здесь в основном зале мест для всех представителей СМИ не хватило. Не вместившихся журналистов разместили во втором зале, где шла трансляция процесса. На скамье подсудимых - блогер Навальный, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны - 94-летнего полковника в отставке Игната Артёменко.

В июне прошлого года Навальный назвал Артеменко и всех тех, кто снялся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституции, "холуями" и "предателями". Этот процесс мог бы закончиться не начавшись, если бы блогер просто попросил бы прощения у седовласого ветерана. Но он не стал этого делать - наоборот, продолжил оскорблять в суде пожилого человека и его родственников. В самом начале слушаний был объявлен часовой перерыв, чтобы дать Навальному и его адвокатам время для ознакомления с материалами дела. Сразу после перерыва прокурор Екатерина Фролова зачитала обвинительное заключение. Прокурор перечислила оскорбления, которые допустил Навальный в адрес полковника Артёменко и других людей, снявшихся в ролике. Среди них были такие недопустимые фразы, как "позор страны", "предатели", "люди без совести" и другие оскорбительные эпитеты.

На вопрос судьи, признает ли Навальный свою вину, тот ответил, что не признает. И вообще он якобы не знал до прихода полиции о существовании ветерана Игната Артёменко.

Полковник в отставке ветеран Игнат Артёменко выступил в суде в кителе с наградами. Он потребовал, чтобы Навальный принес публичные извинения. Фото: Вести.Ru

Ну, не может взрослый человек назвать ветерана "куклой в маске". Все это по видео-конференц-связи был вынужден выслушивать и ветеран Игнат Артёменко. Но он не подал виду и спокойно рассказал суду, что с 15 лет участвовал в партизанском движении, потом воевал на 2-м Белорусском фронте в войсковой разведке, получил ранение.

"В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины. Это очень меня огорчило", - заявил Артёменко. По его словам, после этого он был вынужден защищать свою честь. Ветеран потребовал, чтобы Навальный пришел на телевидение и публично извинился не только перед ним, но и перед остальными участниками ролика. Ветеран давал показания по видео-конференц-связи в кителе с орденами на груди. После этого он попросил судью отключить видеосвязь, сославшись на плохое самочувствие. Через несколько минут связь отключили и судья сообщила, что Игнату Сергеевичу стало плохо и ему вызвали "скорую". В этот момент, хотя его никто не спрашивал, блогер заявил, что можно было "надеть китель с медалями на манекен" и "родственнички сейчас придушат этого ветерана подушкой и скажут, что Навальный его доконал". И вдогонку бросил, что, "может, ветерану заплатили за все это деньги".

Правоохранители уже начали проверять информацию об угрозах участникам процесса, в том числе в адрес судьи и прокурора

После двух замечаний судьи и обещания, что его выведут из зала, Навальный слегка поутих. Но вскоре снова начал дерзить теперь уже новому свидетелю - соседке ветерана 94-летней Галине Маргулис. Он зачем-то начал выпытывать у пожилой женщины, какая у нее пенсия.

"У меня пенсия ветерана труда", - ответила ему Галина Андреевна. Но Навальный все не унимался.

"Не задавайте мне вопросы, которые ко мне не относятся", - осадила блогера пенсионерка.

Полковник Игнат Артёменко ушел в запас, имея 39 лет выслуги в армии. Фото: Фото из личного архива / RT

Но тот все равно вставил свою циничную реплику, ради которой, видимо, и был задуман этот допрос, спросив, почему российским ветеранам платят так мало по сравнению с немецкими солдатами.

"Лучше расскажите, на какую "пенсию" вы живете", - парировала женщина и пожелала блогеру больше не обижать пожилых и заслуженных людей.

После Галины Маргулис в суде выступил другой свидетель, 27-летний Владимир Акимов.

Он рассказал, что увидел комментарий Навального в соцсети про "продажных холуев" и "предателей". По его словам, его особенно задело и было обидно, что это относилось и к ветерану Игнату Артёменко. После этого он 11 июня написал заявление сначала в полицию, а потом в СК, пояснив, что это его сознательная гражданская позиция.

Блогер в суде заявил, что можно было "надеть китель с медалями на манекен" и "родственнички сейчас придушат этого ветерана подушкой"

Третьим свидетелем в пятницу выступила сиделка ветерана, которая ухаживает за ним уже четыре года. По ее словам, после того как полковник узнал про высказывания Навального, он всю ночь проплакал. Утром ветерану стало плохо, она позвонила внуку, который вызвал "скорую". После этого на процессе выступил внук ветерана Игорь Колесников. Он также подтвердил, что его деду стало плохо после оскорблений Навального и "скорая" констатировала сердечный приступ. При этом блогер сразу набросился на этого свидетеля. Вступил с ним в перепалку и заявил, что тот "торгует своим дедом". Судья предупредила подсудимого о том, что может удалить его из зала за оскорбительные высказывания. Колесников заявил, что возмущен заявлениями Навального про "торговлю". И пояснил, что дедушка ни в чем не нуждается, что за съемки в том видеоролике их семья ни копейки не получила и не собиралась этого делать. В свою очередь Колесников спросил блогера, почему тот просто не извинился перед ветераном. Навальный в ответ назвал Колесникова ничтожеством. После этого прокурор попросила удалить Навального из зала. Судья дала пять минут адвокатам "на приведение клиента в чувство" и объявила короткий перерыв.

Сразу после перерыва прокурор Екатерина Фролова попросила отложить заседание на другую дату. Суд удовлетворил ее просьбу и назначил следующие слушания на 12 февраля.

Из партизан - в войсковую разведку

После того, как сторонники Навального узнали о заявлении в правоохранительные органы об оскорблении ветерана Игната Артёменко они не придумали ничего лучше, как вбросить слух о том, что Артёменко никакой не ветеран вовсе.

RT удалось выяснить историю этого человека. Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня 1926 года в белорусской деревне Виляховка Быховского района Могилевской области. Там же его застала война.

По воспоминаниям ветерана, радио в деревне не было. Известие о начале нацистской агрессии привезли в Виляховку комсомольцы, строившие в этом районе военные укрепления. Вскоре через деревню двинулись выходящие из окружения красноармейцы и наступающие гитлеровские части. Спустя некоторое время в деревне был установлен нацистский оккупационный режим, назначены полицаи и староста. В Белоруссии тем временем ширилось партизанское движение.

Его участники появились в Виляховке весной 1942 года. Партизаны попросили 15-летнего Игната передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Полицаи схватили Артёменко и отвезли на допрос в комендатуру, затем отправили в тюрьму. Однако ему удалось сбежать. Осенью 1943 года юноша окончательно ушел в партизанский отряд. После проверки военной контрразведкой СМЕРШ его определили в один из взводов партизанского полка. Это подтверждает и запись в его военном билете: "В партизанском отряде N 810, Белорусский штаб партизанского движения, с 10.12.1943 г. по 28.02.1944 г., рядовой". В конце 1944 года юношу призвали в ряды Красной армии. В феврале 1945-го он был направлен на 2-й Белорусский фронт, в 37-ю стрелковую гвардейскую дивизию. Судя по записи в военном билете, командиры оценили партизанский опыт Артёменко - определили его в войсковую разведку.

Орден Отечественной войны, полученный Артёменко, говорит сам за себя. Фото: Фото из личного архива / RT

В апреле 1945 года, выполняя в составе группы разведчиков задание на берегах Одера, Артёменко попал под вражеский обстрел и получил два ранения - в позвоночник и в ногу. После войны Артёменко продолжил срочную службу под Дрезденом, откуда его направили на офицерские курсы, после которых он получил звание младшего лейтенанта. Дальнейшую жизнь он связал со службой в военно-воздушных силах и уволился в запас в звании инженера-полковника только в 1982 году. Документы свидетельствуют о кристально чистой биографии Артёменко за все 39 лет выслуги.

Подготовила Анна Полтавцева