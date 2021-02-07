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В интернете набирает популярность тренд на конфиденциальность данных.
Люди стали больше заботиться о сохранности своих персональных данных. Фото: Reuters Люди стали больше заботиться о сохранности своих персональных данных. Фото: Reuters
Люди стали больше заботиться о сохранности своих персональных данных. Фото: Reuters

Так, поисковая сеть DuckDuckGo, которая известна тем, что не персонализирует информацию о пользователе, впервые за свою двенадцатилетнюю историю обработала более 100 млн запросов в сутки, а компания Apple вводит в своей операционной системе специальные метки, которые показывают, какие данные собирает то или иное приложение. Кроме того, с версии операционной системы iOS 14.5 все приложения будут обязаны спрашивать разрешение пользователя на обработку персональных данных с целью их последующего таргетирования для рекламодателей. А более 70% российских пользователей готовы сменить мессенджер, если будет угроза их цифровой безопасности, сообщает в своем исследовании Viber.

Депутаты предложили ввести наказание за использование украденных персональных данных

"Конфиденциальные поисковые системы получили признание благодаря их обещаниям сохранять приватность пользователей, - объясняет Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар". - Однако самый важный вопрос в том, за счет чего они получают прибыль. Многие заявляют, что информация о пользователе приватна, но на деле эта приватность очень условная, так как они размещают рекламу, которую формируют на основе "анонимного поиска пользователей". Это значит, что конфиденциальные поисковые системы персонифицируют рекламу по истории поиска конкретного обезличенного ID-номера. Под конкретным ID ведется история поиска, обозначается его локация и т.д. В зависимости от этого поисковая система формирует персонифицированную выдачу результатов. Так, два человека, вводя одинаковый запрос в одной поисковой системе, получат разные результаты".

Тренд на приватность в интернете свидетельствует о росте уровня информированности и ответственности пользователей, отмечают аналитики компании Group-IB. В период пандемии новости об утечках персональных данных появлялись с завидной регулярностью. Часто в таких инцидентах оказывались виноваты сами пострадавшие, не соблюдающие простейшие правила безопасности.

Есть специальные браузеры для анонимного просмотра интернета, которые не фиксируют действия пользователя. Классические поисковики типа Firefox или Chrome отслеживают запросы и, когда пользователь просматривает сайт, фиксируют IP и MAC-адрес. Он представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв длиной в 48 символов: это аппаратный номер оборудования, которое выходит в Сеть. MAC-адрес присваивается сетевой карте устройства во время изготовления на заводе. Как только провайдер подключает устройство к Сети, он закрепляет его MAC-адрес в системе и поставляет трафик согласно установленному пакету именно на него.

Эксперты рекомендуют использовать блокировщики трекеров и рекламы. Трекеры - это класс технологий, которые собирают и хранят информацию о действиях пользователя в Сети. Сегодня эти программы имеют много форм, используют изощренные методы слежения и к тому же значительно замедляют загрузку страниц. Обойти их можно при помощи дружественных пользователю блокировщиков трекеров. Попутно они скрывают и некоторые рекламные баннеры. Это происходит потому, что большинство из них загружается со сторонних серверов, которые отслеживают переходы пользователей между сайтами. Именно поэтому стоит установить еще и блокировщик рекламы, например, расширение uBlock Origin для macOS, Windows, Linux и Android или 1Blocker для iOS.

Фото: iStock
Россияне получат право ограничивать доступ к своим персональным данным

"Самое распространенное средство - режим "Инкогнито" в веб-браузерах. Он направлен на сокращение "цифровых" следов, которые остаются на устройстве после его использования. По сути, браузер просто не сохраняет данные о вашей активности, и это позволяет скрыть действия от других пользователей того же компьютера, - рассказывает Артем Бобриков, эксперт группы системной архитектуры Центра информационной безопасности "Инфосистемы Джет". - Более эффективными являются разнообразные VPN-сервисы, позволяющие передавать все запросы в Сеть в зашифрованном виде. В итоге сопоставить конечные запросы с пользователем может только провайдер услуги. Поэтому наиболее популярны сервисы VPN, которые не ведут и не хранят журналы действий своих пользователей".

Ряд смартфонов обладают функцией скрытия MАС-адреса. Делается это следующим образом - в смартфоне создается специальное защищенное пространство с отдельным идентификационным номером, не совпадающим с настоящим MAC-адресом девайса. "Таким образом, получается новая цифровая личность, поведение которой в Сети технически напрямую не относится к поведению пользователя основного интерфейса смартфона", - резюмирует Чернов.

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