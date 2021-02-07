Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V"

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом написал 7 февраля на своей странице в Facebook министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.

По итогам исследования препарата Национальный центр выпустил заключение, в котором сказано, что "вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может применяться для людей".

Исследование велось с ноября 2020 года, предварительное одобрение на использование было выдано в январе 2021 года Национальным институтом фармакологии и безопасности питания Венгрии. После чего был заключен контракт о поставке вакцины "Спутник V".