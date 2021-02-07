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07.02.2021 01:27
Рубрика: Общество

Вирусологи назвали условие для третьей волны коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России может начаться третья волна коронавируса. Так, по мнению завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, это может произойти из-за новых штаммов вируса.

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Он отметил, что пока еще не закончилась вторая волна заболеваемости коронавирусом, хотя и наблюдается значительное снижение новых случаев инфицирования. "В течение февраля и марта должен ожидаться дальнейший спад, но это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", - рассказал учёный агентству URA.RU.

А вот вирусолог и инфекционист Николай Малышев считает, что третьей волны COVID-19 можно избежать - поможет вакцинация. А во второй половине года половина россиян уже будут иметь антитела - как благодаря прививкам, так и после перенесенной инфекции.

В то же время эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти в апреле. Сгладить распространение вируса может только массовое вакцинирование.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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