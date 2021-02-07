Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе

Запад промолчал в ответ на видеоматериалы, сравнивающие, как действуют на несогласованных акциях российские и западные полицейские, потому что не нашлось аргументов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что передал видеоматериалы главе МИД Швеции и председателю ОБСЕ Анн Линде. Также эти материалы российское внешнеполитическое ведомство направило в Брюссель накануне визита в Россию высокого представителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. В видеоматериалах, по словам Лаврова, было показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий".

Захарова отметила в ходе эфира на "Россия 1", что "так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы, мы дали им посмотреть - Анн Линде во время переговоров, а Боррелю - заранее, это важный момент, заранее отправили все эти ролики посмотреть. Ролик состоит из двух частей - первая часть это то, как "пропорционально" ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, и (вторая часть) - то, как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций у нас. Ничего кроме молчания мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть".