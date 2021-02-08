Игра с аутсайдером первенства получилась для монегасков неожиданно трудной. Хотя начиналось все лучше некуда: уже в стартовые 13 минут Головин забил два мяча. Однако еще в первом тайме "Ним" сравнял счет. После перерыва точный удар Александра со штрафного вновь вывел "Монако" вперед, а Кевин Фолланд с передачи россиянина увеличил преимущество своей команды. Но даже после этого хозяева нашли в себе силы вернуть интригу, забив третий мяч. Впрочем, на большее их не хватило.

Для Головина же этот матч стал первым, в котором он вышел в стартовом составе после возвращения в строй. Из-за серьезной травмы россиянин пропустил четыре месяца. В дебютном поединке после продолжительной паузы Александр забил мяч "Лорьяну" спустя несколько секунд после выхода на замену. А теперь вот отметился хет-триком. Надо полагать, главный тренер монегасков Нико Ковач теперь будет больше доверять Головину и выпускать его с первых минут.

- Головин - фантастический футболист. Очень рад победе и за него лично. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок, невероятно хорошо бьет по воротам, но также отлично пасует. Александр был лучшим сегодня на поле, в этом нет никаких сомнений. Важно, чтобы он постепенно возвращался после серьезной травмы. Мы очень осторожны, - приводит слова Ковача официальный сайт "Монако".

Игру Александра отметили и французские СМИ. В частности, знаменитое издание France Football отметило, что матч в Ниме превратился в шоу Головина.

- Это был день Александра Головина, который позаботился обо всем. Хет-трик из России, а затем решающий пас на Фолланда. Что за концерт! - пишет France Football.

Своим мнением о выступлениях Головина и его перспективах с "РГ" поделился бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой. К слову, Мостовой успел поиграть и во Франции: за "Кан" и "Страсбур", с которым он завоевал Кубок Интертото.

Не удивлены, что Головин в такой форме после серьезной травмы?

Александр Мостовой: С одной стороны, удивляет, с другой - нет. После травмы всегда постепенно входишь. То тут выйдешь на замену, то там. Головин же до матча с "Нимом" только со скамейки появлялся. Теперь он набрал форму. Такие игры бывают, когда все мячи залетают. Хотя, конечно, нужно говорить и о мастерстве футболиста.

Голы-то все разнообразные были - сильный удар под перекладину, гол со штрафного.

Александр Мостовой: Это говорит об уверенности. У Головина появился шанс выйти в старте, и он им воспользовался.

Александр уже третий сезон во Франции. Как оцените его выступления?

Александр Мостовой: Давайте вспомним момент, когда он переходил в "Монако". Тогда почти все недоумевали, задавались вопросом: "Зачем туда? "Монако" - не его уровень". Я отвечал таким специалистам, что монегаски еще до перехода Саши несколько лет выступали в Лиге чемпионов и стали чемпионами Франции. Да, так сложилось, что в его первом сезоне команда боролась за выживание - так тоже бывает. Вот, к примеру, когда в последний раз "Милан" выигрывал "серию А"? Так сразу и не скажешь. Головин молодец, что рано уехал в Европу. Хотя, опять же, многие говорили: "Да зачем, мог бы еще поиграть в ЦСКА". У нас многие выступали в ЦСКА до 35. И что потом? Так что Саша прав был на все 100 процентов.

Головин еще достаточно молод. Он может в будущем перейти в клуб из чемпионата посильнее?

Александр Мостовой: Конечно. На него сейчас обращают внимание, тем более Монако недалеко от той же Италии находится. Мне кажется, он в любой европейской лиге заиграет. Тем более за плечами будут несколько лет во Франции - это серьезный показатель. Снова вернусь в то время, когда он переходил в "Монако". Тогда же были разговоры о "Челси", "Ювентусе". Но Головин сделал верный выбор. Он играет в сильной команде, в очень сложном чемпионате, набирается опыта. Надеюсь, все у него будет хорошо.