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08.02.2021 19:03
Рубрика: Легковые авто

Audi привезла в Россию еще один электрический кроссовер

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi объявила старт приема заказов на новый электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback, который стал вторым в портфолио полностью электрических автомобилей марки в России вслед за e-tron.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Высоковольтная аккумуляторная батарея обеспечивает автомобилю запас хода до 446 км без дополнительной зарядки. Audi e-tron Sportback преодолевает отметку 100 км/ч за 5,7 с в режиме Boost. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Как и e-tron, Sportback оснащен двумя электродвигателями, которые в обычном режиме работы выдают 360 л.с. и 561 Нм крутящего момента.

Заявленный запас хода на одной зарядке составил 446 км, что на 10 км больше, чем у обычного e-tron. Двигатели питаются от комплекта аккумуляторов на 95 кВт-ч, которые при помощи специальной быстрой системы на 150 кВт можно подзарядить на 80% за полчаса.

Покупатели смогут выбрать из 13 цветов кузова, а также заказать оригинальный цвет из каталога Audi Exclusive. Цена на новинку - от 6 485 000 рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году Audi реализовала в России 155 экземпляров e-tron. Электрокроссовер доступен от 5 980 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi