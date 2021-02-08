Биткоин благодаря Tesla побил очередной рекорд

Действия американского производителя электромобилей Tesla спровоцировали скачок курса криптовалюты биткоин до нового исторического рекорда - более 43 000 долларов за единицу (+11% за сутки).

Ажиотаж вызвало сообщение Tesla о покупке биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов Исполнительный директор автопроизводителя Илон Маск сообщил, что с 8 февраля его компания начинает инвестировать в цифровые активы, в т.ч. на долгосрочной основе. Маск добавил, что в недалеком будущем Tesla также будет принимать биткоины в качестве оплаты за свои продукты.

Биткоин - децентрализованная цифровая валюта с полностью защищенными и анонимными транзакциями.