Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл секрет популярности мессенджера. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

"За последние 7,5 лет Telegram все время поднимался в рейтинге приложений. С момента запуска в 2013 году количество пользователей росло более чем на 40% каждый год", - отметил Дуров.

По его словам, главный секрет мессенджера заключается в консистенции. "Последние 7,5 лет мы целенаправленно делали упор на конфиденциальность, при этом не забывая о качестве самого приложения и введении новых функций, - пишет Дуров. - Любой, кто остается верен своим ценностям и прикладывает целенаправленные усилия в течение длительного периода, обязательно добьется успеха в своем деле. Это утверждение справедливо для любой профессии - спорта, блоггинга, искусства, программирования, бизнеса или учебы".