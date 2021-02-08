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08.02.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

Ефремов обжаловал свой приговор в кассационном порядке

Текст: Иван Петров
Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по уголовному делу, по которому ранее был осужден за смертельное ДТП. Об этом артист рассказал сам навестившим его правозащитникам.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Ефремов прибыл в понедельник в СИЗО №5 "Водник" в Москве, где был помещен в пятиместную камеру. Сосед у него пока один. Когда мы пришли, он был одет в тюремную одежду: темный свитер со светлой полосой и бейджем с фото и ФИО. Жалоб на условия содержания в СИЗО и в колонии у него нет", - рассказал информагентствам ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии (члены ОНК инспектируют места заключения на предмет соблюдения там прав человека) Алексей Мельников.

Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник"

На прошлой неделе стало известно об этапировании Ефремова в Москву из белгородской колонии, где он отбывает наказание. Ефремов в понедельник сообщил правозащитникам, что он не в курсе, зачем его привезли в столицу. И ждет разъяснений по этому поводу от своих адвокатов. Ефремова доставили в столицу для участия в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на судебном процессе о смертельном ДТП.

Ранее Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний. В августе прошлого года во время судебных заседаний они, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности сообщили суду, что 8 июня 2020 года якобы видели другого человека за рулем автомобиля, владельцем которого являлся Михаил Ефремов. Сам же актер, по их словам, в это время якобы находился рядом с "настоящим виновником аварии".

Позднее судом и следствием было установлено, что за рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня 2020 года выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", находился Михаил Ефремов. Напомним, водитель отечественного авто Сергей Захаров - курьер интернет-магазина по доставке морепродуктов - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Позднее суд учел, что Ефремов добровольно возместил ущерб родным погибшего по его вине водителя, и снизил наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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