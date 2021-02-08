Ефремов обжаловал свой приговор в кассационном порядке

Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по уголовному делу, по которому ранее был осужден за смертельное ДТП. Об этом артист рассказал сам навестившим его правозащитникам.

"Ефремов прибыл в понедельник в СИЗО №5 "Водник" в Москве, где был помещен в пятиместную камеру. Сосед у него пока один. Когда мы пришли, он был одет в тюремную одежду: темный свитер со светлой полосой и бейджем с фото и ФИО. Жалоб на условия содержания в СИЗО и в колонии у него нет", - рассказал информагентствам ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии (члены ОНК инспектируют места заключения на предмет соблюдения там прав человека) Алексей Мельников.

На прошлой неделе стало известно об этапировании Ефремова в Москву из белгородской колонии, где он отбывает наказание. Ефремов в понедельник сообщил правозащитникам, что он не в курсе, зачем его привезли в столицу. И ждет разъяснений по этому поводу от своих адвокатов. Ефремова доставили в столицу для участия в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на судебном процессе о смертельном ДТП.

Ранее Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний. В августе прошлого года во время судебных заседаний они, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности сообщили суду, что 8 июня 2020 года якобы видели другого человека за рулем автомобиля, владельцем которого являлся Михаил Ефремов. Сам же актер, по их словам, в это время якобы находился рядом с "настоящим виновником аварии".

Позднее судом и следствием было установлено, что за рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня 2020 года выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", находился Михаил Ефремов. Напомним, водитель отечественного авто Сергей Захаров - курьер интернет-магазина по доставке морепродуктов - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Позднее суд учел, что Ефремов добровольно возместил ущерб родным погибшего по его вине водителя, и снизил наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.