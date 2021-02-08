Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник"

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, помещен в следственный изолятор №5 УФСИН по Москве, более известное, как СИЗО "Водник". Изолятор располагается на улице Выборгской. Об этом сообщает ТАСС.

Именно в "Водник" актер Ефремов был помещен сразу после вынесения приговора (до него актер находился под домашним арестом).

Накануне сообщалось, что осужденный Михаил Ефремов доставлен в Москву из белгородской колонии. Ему предстоит принять участие в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на процессе о смертельном ДТП по вине Ефремова.

Ранее Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило 3 уголовных дела в отношении свидетелей, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний. В августе прошлого года во время судебных заседаний трое свидетелей, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, сообщили суду, что 8 июня 2020 года они якобы видели другого человека, сидевшего за рулем автомобиля, владельцем которого являлся Михаил Ефремов. Сам же актер, по их словам, в это время якобы находился рядом с настоящим виновником аварии.

Позднее судом и следствием было установлено, что за рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", находился Михаил Ефремов. Напомним, водитель "Лады" - курьер интернет-магазина по доставке морепродуктов Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Позднее суд учел, что Ефремов добровольно возместил ущерб родным погибшего по его вине водителя, и снизил наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.