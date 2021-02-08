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08.02.2021 07:14
Рубрика: Общество

Эксперт назвал опасные вещества в питьевой воде

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каких примесей следует опасаться в водопроводной воде и как от них можно избавиться? Советы дал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. По его словам, водопроводная вода нуждается в дополнительной отчистке, когда речь идет о детском питании.

Фото: iStock
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"Водопроводная вода содержит соединения, образующиеся в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей вода из-под крана не подойдет", - пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

А вот пугаться мутности воды сразу не следует. Как пояснил эксперт, причина, скорее всего, в микроскопических пузырьках растворенных газов - кислорода и азота. Когда вода отстоится, они улетучатся. Не страшна и жесткая вода, после кипячения которой остается накипь. Это соли жесткости - соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде, отметил Юрий Гончар.

Ранее эксперты рассказали, от чего зависит потребление водопроводной воды в Москве. Оказалось, что на объемы влияет не только день недели, но также время суток, погода за окном и даже телевизионные программы. Просмотр последних - в разы уменьшает потребление воды. В минувшем году москвичи в сутки тратили около 2,6 миллиона кубометров воды. По сравнению с 2019 годом, ежесуточный расход сократился на 50 тысяч кубометров. Специалисты полагают, что эта тенденция сохраниться и дальше, поскольку горожане стали бережнее относиться к ценному ресурсу.

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