ФАС возбудила дело против "Яндекса"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за рекламу услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Жалобу на действия компании подал Росреестр, который, согласно закону, обладает исключительным правом предоставлять выписки из ЕГРН.

Окончательное решение ФАС примет 4 марта. Если вина "Яндекса" будет доказана, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В июле 2020 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, в том числе через сайты-двойники Росреестра. Тогда эксперты высказали опасения, что новые правила могут отразиться на работе целого ряда онлайн-платформ, среди которых ЦИАН, "Авито. Недвижимость" и "Яндекс. Недвижимость". Авторы проекта пообещали смягчить поправки ко второму чтению, однако до этой стадии документ пока не дошел.