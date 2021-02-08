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08.02.2021 14:58
Рубрика: Digital

ФАС возбудила дело против "Яндекса"

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за рекламу услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Жалобу на действия компании подал Росреестр, который, согласно закону, обладает исключительным правом предоставлять выписки из ЕГРН.

Окончательное решение ФАС примет 4 марта. Если вина "Яндекса" будет доказана, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В июле 2020 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, в том числе через сайты-двойники Росреестра. Тогда эксперты высказали опасения, что новые правила могут отразиться на работе целого ряда онлайн-платформ, среди которых ЦИАН, "Авито. Недвижимость" и "Яндекс. Недвижимость". Авторы проекта пообещали смягчить поправки ко второму чтению, однако до этой стадии документ пока не дошел.

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