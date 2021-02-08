Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом"

Семикратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" британец Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой "Мерседес".

Как сообщает сайт "Формулы-1", в сезоне 2021 года Хэмилтон продолжит выступать за немецкую команду. Это будет уже девятый сезон британца в составе этой команды.

"Я очень рад, что начинаю свой девятый сезон в этой команде. Мы достигли невероятных результатов вместе и с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к улучшению как на трассе, так и вне ее", - сказал Хэмилтон.

Партнером британца по команде останется Валттери Боттас из Финляндии.

В минувшем сезоне Хэмилтон завоевал седьмой чемпионский титул, а его команда в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.