Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. N 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений"

Принят Государственной Думой 20 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, 3887; N 27, ст. 4198, 4294; 2017, N 27, ст. 3940; 2018, N 1, ст. 55; N 17, ст. 2426; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5133 - 5135; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464; 2020, N 17, ст. 2725; N 31, ст. 5028; Российская газета, 2020, 28 декабря) следующие изменения:

1) статью 51 изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Информация о лесах

1. Информация о лесах является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2. Информация о лесах размещается на официальном сайте оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 5 статьи 931 настоящего Кодекса.

3. На официальном сайте оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается публичная лесная карта, которая предусмотрена пунктом 1 части 1 статьи 933 настоящего Кодекса и которая ведется в электронной форме, для использования неограниченным кругом лиц без подачи запросов и взимания платы.";

2) статью 19 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:

"6. Результаты осуществления мероприятий по сохранению лесов, в том числе результаты выполнения работ по охране (за исключением работ по тушению лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, подлежат фотофиксации с использованием специального программного обеспечения, интегрированного с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса и позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации установить координаты места и время осуществления мероприятий.

7. Оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса обеспечивает доступ к указанному в части 6 настоящей статьи специальному программному обеспечению лицам, которые обязаны предоставлять материалы фотофиксации в соответствии с настоящим Кодексом без взимания платы. Порядок функционирования такого специального программного обеспечения и порядок доступа к нему устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) в части 4 статьи 23 слова "текстовое и" исключить;

4) в статье 26:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса, лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута, публичного сервитута.";

б) в части 3 слова "и подачи" исключить;

5) в статье 49:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Отчет об использовании лесов представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, за исключением использования лесов для заготовки древесины, в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса. Отчет об использовании лесов формируется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов для заготовки древесины, с использованием федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса.";

б) в части 3 слова "дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации" заменить словами "фотофиксации, изготовленные с использованием специального программного обеспечения, указанного в части 6 статьи 19 настоящего Кодекса";

6) статью 501 изложить в следующей редакции:

"Статья 501. Учет древесины и продукции ее переработки

1. В соответствии с настоящим Кодексом учету подлежат древесина и продукция ее переработки, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - учет древесины).

2. Учет древесины осуществляется в отношении:

1) древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению;

2) транспортируемой древесины и продукции ее переработки;

3) древесины, размещенной в местах (пунктах) складирования древесины;

4) древесины, поступившей для переработки;

5) продукции переработки древесины;

6) древесины и продукции ее переработки, являющихся предметом сделок с древесиной.

3. В целях учета древесины определение объема, видового (породного) и сортиментного состава древесины (далее - характеристики древесины) осуществляется:

1) лицами, использующими леса или осуществляющими мероприятия по сохранению лесов, - в отношении древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению, до вывоза ее из леса;

2) органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд;

3) собственниками древесины или уполномоченными ими лицами, иными лицами, предусмотренными частью 5 статьи 504 настоящего Кодекса, - в отношении транспортируемой древесины;

4) лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании местами (пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, - в отношении древесины, продукции ее переработки, указанных в пунктах 3-5 части 2 настоящей статьи;

5) сторонами сделки - в отношении древесины, являющейся предметом сделки.

4. Учет древесины осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти путем внесения в государственный лесной реестр сведений, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Сведения о характеристиках древесины вносятся в государственный лесной реестр посредством формирования лицами, указанными в пунктах 1, 3-5 части 3 настоящей статьи, соответственно отчета об использовании лесов, отчета о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, предусмотренного частью 3 статьи 504-2 настоящего Кодекса отчета о древесине и продукции из нее, электронного сопроводительного документа в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса, оформления сделок с древесиной с использованием государственного лесного реестра. Сведения о характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, вносятся в государственный лесной реестр органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

6. Порядок определения характеристик древесины и учета древесины устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом положений национальных, межгосударственных и международных стандартов.";

7) в части 1 статьи 502 слова "с частью 2 статьи 503" заменить словами "с частью 1 статьи 501";

8) наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

"Глава 22. Транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки древесины и учет сделок с ними";

9) в статье 503:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 503. Общие положения о транспортировке древесины, хранении древесины, производстве продукции переработки древесины и об учете сделок с ними";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки древесины и сделки с ними осуществляются в соответствии с гражданским законодательством с учетом положений настоящей главы.";

в) части 2 и 3 признать утратившими силу;

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее переработки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются.";

10) статью 504 изложить в следующей редакции:

"Статья 504. Транспортировка древесины и продукции ее переработки

1. Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в части 1 статьи 501 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а также о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).

2. Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными ими лицами.

3. Требования, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, не применяются к транспортировке древесины:

1) заготовленной гражданами для собственных нужд;

2) лицом, приобретшим право собственности на древесину в связи с использованием лесов по основанию, предусмотренному настоящим Кодексом, если совершение таких операций осуществляется в границах лесосеки;

3) в объеме до 10 кубических метров в случае приобретения на розничном рынке или в организации розничной торговли.

4. Транспортировка древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, допускается при наличии соответствующего договора купли-продажи лесных насаждений, сведения о котором содержатся в государственном лесном реестре, от места заготовки такой древесины до места ее использования в соответствии с целями, определенными частью 1 статьи 30 настоящего Кодекса.

5. В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли ее транспортировка осуществляется при наличии первичного учетного документа о торговой операции. В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли в объеме 10 кубических метров и более формирование в государственном лесном реестре электронного сопроводительного документа осуществляется продавцом. При этом сведения о пункте назначения, номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины, не указываются. Покупателю предоставляется экземпляр сформированного электронного сопроводительного документа на бумажном носителе или реквизиты такого документа в государственном лесном реестре. Действие такого документа прекращается автоматически по истечении семи дней со дня формирования.

6. Сведения о прекращении действия электронного сопроводительного документа вносятся в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса по прибытии транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины, в пункт назначения. При этом фиксируются дата и время прибытия указанного транспортного средства.

7. Транспортировка древесины автомобильным транспортом допускается в случае, если транспортные средства оборудованы техническими средствами контроля, указанными в статье 963 настоящего Кодекса.

8. Форма электронного сопроводительного документа, состав включаемых в него сведений, а также требования к формату и порядку его заполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

11) дополнить статьями 504-1 и 504-2 следующего содержания:

"Статья 504-1. Места (пункты) складирования древесины (склады древесины)

1. Хранение заготовленной древесины, указанной в части 1 статьи 501 настоящего Кодекса (за исключением древесины, указанной в части 3 настоящей статьи), после вывоза ее с лесосеки допускается исключительно в местах (пунктах) складирования древесины (в том числе на лесных складах), сведения о которых внесены в государственный лесной реестр.

2. Требования к размещению и характеристикам складов древесины, в том числе в части оборудования их средствами фиксации транспортных средств, осуществляющих доставку древесины на такие склады, и порядок внесения сведений о складах древесины в государственный лесной реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на древесину, заготовленную гражданами для собственных нужд, на древесину, которая находится в собственности государственных или муниципальных учреждений (за исключением учреждений, указанных в статье 19 настоящего Кодекса) и используется исключительно для нужд таких учреждений.

4. Лица, которым на законных основаниях принадлежат склады древесины, в целях учета древесины осуществляют внесение в государственный лесной реестр сведений о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса. Внесение указанных сведений осуществляется по факту ввоза на склад или вывоза со склада древесины, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления соответствующего события и сопровождается автоматическим формированием в государственном лесном реестре отчета о ввезенной на склад или вывезенной со склада древесине (далее - отчет о балансе древесины).

5. Состав сведений, включаемых в отчет о балансе древесины, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 504-2. Производство продукции переработки древесины

1. Производство продукции переработки древесины, указанной в части 1 статьи 501 настоящего Кодекса, допускается исключительно на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр.

2. Лица, которым на законных основаниях принадлежат объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, осуществляют в порядке, установленном статьей 501 настоящего Кодекса, внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках:

1) древесины, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры;

2) древесины, которая перерабатывается;

3) продукции переработки древесины.

3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вносят сведения, предусмотренные указанной частью, в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса по факту поступления древесины на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры или переработки древесины на указанном объекте, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления соответствующего события. Внесение таких сведений сопровождается автоматическим формированием в государственном лесном реестре отчета об указанных в части 2 настоящей статьи древесине, продукции переработки древесины (далее - отчет о древесине и продукции из нее).

4. Форма и состав сведений отчета о древесине и продукции из нее, требования к его подготовке в электронном виде устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

12) статью 505 изложить в следующей редакции:

"Статья 505. Сделки с древесиной и продукцией ее переработки

1. Сделки с древесиной и продукцией ее переработки, подлежащие учету в соответствии со статьей 501 настоящего Кодекса (далее - сделки с древесиной), оформляются с использованием государственного лесного реестра.

2. Требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи совершения внешнеторговых сделок с древесиной, сделок по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли, а также на случаи совершения сделок по реализации древесины на организованных торгах.

3. Сведения о внешнеторговых сделках с древесиной (декларация о сделках с древесиной), сделках по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли и сделках по реализации древесины на организованных торгах подлежат направлению совершившими их лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для внесения их в государственный лесной реестр в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса, в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, а также внесению в государственный лесной реестр не позднее 24 часов со дня их получения. Состав сведений о сделке, подлежащих направлению для внесения в государственный лесной реестр (включая уникальный регистрационный номер сделки, копии договоров о сделках с древесиной при их заключении в письменной форме), порядок их направления, требования к формату электронного документа устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

13) в статье 506:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Функции оператора единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней могут быть возложены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на подведомственное ему учреждение.";

б) в части 9:

в пункте 1 после слов "юридических лицах" дополнить словами "и их филиалах", слова "налогоплательщика), об" заменить словами "налогоплательщика, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций), об";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) о документах, являющихся основаниями для использования лесных участков (наименования сторон договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользования лесным участком, соглашения об установлении сервитута в отношении лесного участка, наименования лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в интересах которых принято решение об установлении публичного сервитута; организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина; местоположение лесного участка, части лесного участка, реквизиты документа, на основании которого используется лесной участок, срок его действия, объем подлежащей заготовке древесины);";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) содержащаяся в проекте освоения лесов;";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) о сделках с древесиной (дата совершения сделки с древесиной, наименования сторон сделки, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя и физического лица; объем, видовой (породный) и сортиментный состав древесины, классификационный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и номер декларации о сделках с древесиной в случае их заключения в целях вывоза древесины и продукции ее переработки из Российской Федерации, цена сделки);";

дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) о лицах, владеющих на праве собственности или ином законном основании древесиной и местами (пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении юридического лица; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя);

12) об адресах (местоположении) мест (пунктов) складирования древесины, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, о производственных мощностях объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;

13) о машинах, предназначенных для рубки лесных насаждений и используемых лицом, осуществляющим использование лесов, при осуществлении мероприятий по сохранению лесов и при заготовке древесины, и об автотранспортных средствах, осуществляющих транспортировку древесины.";

в) пункт 2 части 12 после слова "декларации," дополнить словами "проекта освоения лесов,";

г) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Доступ внешних пользователей к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации.";

14) пункт 2 части 1 статьи 53 дополнить словами ", в том числе с использованием специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять указанную деятельность в автоматическом режиме с использованием геоинформационных систем (далее - информационная система учета лесных пожаров)";

15) в статье 532:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия в области лесных отношений, представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в форме электронного документа в порядке, установленном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса. Представление таких данных может также осуществляться путем интеграции информационных систем, используемых уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации для учета лесных пожаров, с федеральными информационными системами.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти размещает на публичной лесной карте данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.";

16) в статье 533:

а) абзац первый части 1 после слов "тушения лесных пожаров" дополнить словами "в форме электронного документа";

б) часть 3 после слов "на территории субъекта Российской Федерации" дополнить словами "разрабатывается в форме электронного документа,";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обеспечивает сбор в автоматическом режиме данных сводных планов тушения лесных пожаров и размещает соответствующие сведения с использованием геоинформационной системы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

17) статью 534:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также обладатели сервитута принимают участие в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара на соответствующем лесном участке (в границах соответствующего сервитута), за исключением осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 41 и 42 части 1 настоящей статьи, в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации.";

б) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Техника, используемая при тушении лесных пожаров, должна быть оборудована техническими средствами контроля, указанными в статье 963 настоящего Кодекса.";

18) часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:

"1. Отчет об охране лесов от пожаров представляется гражданами, юридическими лицами в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса.";

19) часть 3 статьи 606 изложить в следующей редакции:

"3. По результатам лесопатологического обследования составляется акт лесопатологического обследования в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и размещается в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса в соответствии со статьей 934 настоящего Кодекса.";

20) часть 1 статьи 6011 изложить в следующей редакции:

"1. Отчет о защите лесов представляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса.";

21) часть 1 статьи 6016 изложить в следующей редакции:

"1. Отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими мероприятия по охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса.";

22) в статье 66:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими воспроизводство лесов и лесоразведение, в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 настоящего Кодекса.";

б) в части 3 слова "дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации" заменить словами "фотофиксации, изготовленные с использованием специального программного обеспечения, указанного в части 6 статьи 19 настоящего Кодекса";

23) в части 4 статьи 681 слова "текстовое и" исключить;

24) часть 6 статьи 71 изложить в следующей редакции:

"6. Победитель торгов или единственный участник торгов, с которыми заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частью 7 статьи 79 или частью 10 статьи 802 настоящего Кодекса, не вправе:

1) сдавать арендованный лесной участок в субаренду;

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды лесного участка другим лицам (перенаем).";

25) статью 81 изложить в следующей редакции:

"Статья 81. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений относятся:

1) утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных настоящим Кодексом, если их утверждение не отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2) установление возрастов рубок;

3) установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

4) установление лесопожарного зонирования;

5) осуществление лесозащитного районирования;

6) осуществление государственного мониторинга воспроизводства лесов;

7) осуществление лесосеменного районирования;

8) формирование федерального фонда семян лесных растений;

9) проектирование лесничеств (в том числе установление границ лесничеств), эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов;

10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств;

11) осуществление государственной инвентаризации лесов;

12) ведение государственного лесного реестра;

13) осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

14) осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах, мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

15) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров;

16) принятие решений об отнесении лесов к защитным лесам (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 82 настоящего Кодекса), принятие решений о выделении особо защитных участков лесов, об установлении и изменении границ земель, на которых располагаются защитные леса, особо защитные участки лесов;

17) принятие решений об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, установление и изменение границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, резервные леса;

18) принятие решений о проведении мероприятий по ликвидации возникшей вследствие лесных пожаров чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий;

19) обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней;

20) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

21) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами полномочия.";

26) в статье 83:

а) в части 1:

пункт 10 признать утратившим силу;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного фонда.";

б) пункт 5 части 12 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечивает своевременное представление в форме электронного документа в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий. Отчетность об осуществлении переданных полномочий может подаваться путем интеграции соответствующих информационных систем, используемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для учета данных об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса, иными федеральными информационными системами. Содержание, форма и порядок представления в форме электронного документа отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий и порядок интеграции соответствующих информационных систем устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

27) часть 2 статьи 88 после слова "изменений" дополнить словами ", требования к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа";

28) дополнить статьей 901 следующего содержания:

"Статья 901. Административное обследование лесов

1. Административное обследование лесов осуществляется должностными лицами органов, уполномоченных в области лесных отношений, и подведомственных им государственных учреждений.

2. Под административным обследованием лесов понимается исследование состояния лесов, их количественных и качественных характеристик на основании сведений, содержащихся в информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах, сведений, полученных в ходе осуществления государственной инвентаризации лесов, федерального государственного лесного контроля (надзора), мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, государственного лесопатологического мониторинга, лесопатологических обследований, государственного мониторинга воспроизводства лесов, сведений, полученных в том числе методами дистанционного зондирования.

3. Порядок проведения административного обследования лесов утверждается Правительством Российской Федерации.";

29) статью 91 признать утратившей силу;

30) дополнить главой 101 следующего содержания:

"Глава 101. Государственный лесной реестр

Статья 931. Порядок ведения государственного лесного реестра

1. Государственный лесной реестр представляет собой свод достоверных систематизированных сведений о лесах, об их использовании, охране, о защите, воспроизводстве, древесине и сделках с ней, иных сведений, а также документов, необходимых для управления в области лесных отношений, обеспечения учета древесины и ее прослеживаемости, учета сведений о сделках с ней.

2. Целью ведения государственного лесного реестра является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления деятельности в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для обеспечения прослеживаемости древесины.

3. Ведение государственного лесного реестра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в электронной форме на русском языке на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации.

4. Картографической основой государственного лесного реестра является единая электронная картографическая основа, создаваемая в соответствии с законодательством о геодезии и картографии.

5. Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц к сведениям и документам, содержащимся в государственном лесном реестре, осуществляется с использованием официального сайта уполномоченного органа государственной власти или подведомственного ему государственного бюджетного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей главе - официальный сайт). Перечень сведений, документов, материалов, доступ к которым осуществляется с использованием официального сайта, устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанные сведения, документы, материалы должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте всем заинтересованным лицам без взимания платы.

6. Сведения и документы, содержащиеся в государственном лесном реестре, подлежат постоянному хранению, их изъятие и уничтожение не допускаются. В случае изменения сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, ранее внесенные в указанный реестр сведения сохраняются. Порядок и сроки хранения в данном реестре материалов фотофиксации, представленных в соответствии с настоящим Кодексом, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. В целях ведения государственного лесного реестра создается федеральная государственная информационная система лесного комплекса, функционирование которой обеспечивается в том числе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

8. Оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение государственного лесного реестра. Полномочия оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса на основании решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение государственного лесного реестра, вправе осуществлять подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение.

9. Оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса несет ответственность за сохранность и доступность содержащихся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса сведений, документов, материалов.

10. Защита сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, осуществляется оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Доступ внешних пользователей к федеральной государственной информационной системе лесного комплекса осуществляется через единую систему идентификации и аутентификации.

12. Порядок ведения государственного лесного реестра, в том числе определение объема и состава вносимых в государственный лесной реестр сведений, документов, порядок идентификации таких сведений, порядок внесения в указанный реестр сведений и размещения в нем документов, порядок исправления ошибок в сведениях, внесенных в государственный лесной реестр, порядок информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы лесного комплекса с иными информационными системами, в том числе с информационными системами организаторов торгов, предусмотренными Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах", порядок оформления сделок с древесиной в государственном лесном реестре, порядок прекращения действия электронных сопроводительных документов, осуществления сбора и обработки навигационной информации, условия поступления в государственный лесной реестр сведений о дате, времени и месте формирования электронного сопроводительного документа, дате, времени и месте прекращения действия этого документа, совершенных сделках с древесиной в случае отсутствия доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также случаи автоматического отказа во внесении сведений в государственный лесной реестр, формирования в нем документов, оформления в нем сделок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13. Созданные до ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса реестровые дела, лесоустроительная документация, документированная информация государственного лесного реестра, единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней хранятся в электронной форме и (или) на бумажном носителе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 932. Состав сведений государственного лесного реестра

1. В государственный лесной реестр вносятся следующие сведения и документы:

1) сведения о составе и границах земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены леса;

2) сведения о лесничествах (участковых лесничествах);

3) сведения о лесных кварталах;

4) сведения о лесотаксационных выделах;

5) сведения о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах, о резервных лесах, об их границах;

6) сведения об особо защитных участках лесов, их границах, о зонах с особыми условиями использования территорий, зеленых зонах, лесопарковых зонах;

7) сведения о лесных участках и об их границах;

8) сведения о количественных, качественных, экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов;

9) сведения о естественных изменениях лесов, в том числе об изменениях, связанных с ходом роста или гибелью лесных насаждений;

10) сведения об изменениях, произошедших в лесах под воздействием антропогенных факторов, в том числе сведения, полученные в результате осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству, использованию лесов, а также о негативных воздействиях на леса;

11) лесные планы субъектов Российской Федерации, лесохозяйственные регламенты лесничеств;

12) сведения об основаниях использования лесов гражданами, юридическими лицами, в том числе в рамках приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;

13) сведения о юридических лицах и их филиалах, физических лицах, осуществляющих использование лесов;

14) документы, являющиеся основаниями для использования лесных участков;

15) государственные контракты и государственные задания, связанные с осуществлением мероприятий по сохранению лесов, договоры купли-продажи лесных насаждений;

16) проекты освоения лесов, лесные декларации, отчеты об использовании лесов, охране лесов от пожаров, о защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении, защите лесов от загрязнений и иного негативного воздействия;

17) сведения о сделках с древесиной, в том числе о сторонах сделок и ценах сделок, декларациях о сделках с древесиной в случае их заключения в целях вывоза древесины и продукции ее переработки из Российской Федерации;

18) сведения о лицах, владеющих на праве собственности или ином законном основании местами (пунктами) складирования древесины (в том числе лесными складами), объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, об адресах (о местоположении) таких объектов, о производственных мощностях объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;

19) сведения о характеристиках древесины, принадлежащей юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу;

20) электронные сопроводительные документы;

21) сведения о машинах и об оборудовании, предназначенных для рубки лесных насаждений, вывоза из леса древесины и используемых для лесосечных работ на определенной лесосеке;

22) сведения об объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, являющихся объектами капитального строительства, которые созданы в границах лесничества, а также о лицах, владеющих на праве собственности или ином законном основании такими объектами;

23) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах лесничества, сведения о застройщике;

24) сведения о созданных или планируемых к созданию лесных дорогах;

25) отчеты, представляемые в органы власти или органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Кодексом;

26) акты лесопатологического обследования;

27) лесоустроительная документация;

28) навигационная информация, поступающая от транспортных средств, осуществляющих заготовку, транспортировку древесины и оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, а также от иных транспортных средств;

29) лесные карты;

30) аналитическая информация;

31) акты внесения изменений в государственный лесной реестр;

32) иные сведения, документы, предусмотренные настоящим Кодексом.

2. При ведении государственного лесного реестра должна обеспечиваться сопоставимость содержащихся в нем сведений в отношении конкретных лесного участка, лесотаксационного выдела, лесосеки и сведений о характеристиках находящихся на них лесов, об изменениях, произошедших в лесах под воздействием естественных и антропогенных факторов, проводимых или планируемых в отношении таких лесов мероприятий по освоению лесов, по сохранению лесов, а также о характеристиках заготовленной древесины и об используемых машинах и оборудовании.

3. Лесничества (участковые лесничества), лесные кварталы, лесотаксационные выделы, лесные участки, лесосеки, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр, имеют неизменяемые, не повторяющиеся во времени и на территории Российской Федерации номера, присваиваемые в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Каждая запись, вносимая в государственный лесной реестр, идентифицируется неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации идентификационным номером.

5. Государственный лесной реестр не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 933. Лесные карты

1. Лесные карты представляют собой составленные на картографической основе тематические карты, на которых в графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре. Лесные карты могут быть следующих видов:

1) публичная лесная карта - лесная карта, предназначенная для использования неограниченным кругом лиц;

2) служебная лесная карта - лесная карта, предназначенная исключительно для использования уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Лесные карты ведутся в электронной форме оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

3. Публичная лесная карта подлежит размещению на официальном сайте для просмотра без подачи запросов и взимания платы.

4. Состав сведений, содержащихся в лесных картах, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 934. Внесение сведений в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, размещение документов в ней

1. Внесение сведений в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса и размещение в указанной системе документов осуществляются оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса на принятие соответствующих решений, рассмотрение документов в порядке, предусмотренном порядком ведения государственного лесного реестра, в рамках межведомственного информационного взаимодействия и в результате формирования юридическими или физическими лицами документов с использованием федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса.

2. Для внесения сведений в государственный лесной реестр и размещения в нем документов оператор обеспечивает органам государственной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на принятие соответствующих решений, рассмотрение документов, возможность внесения соответствующих сведений и размещения документов с использованием информационных технологий и технических средств федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в порядке, установленном порядком ведения государственного лесного реестра.

3. Перечень сведений, подлежащих внесению в государственный лесной реестр органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на принятие соответствующих решений, рассмотрение документов, и документов, подлежащих размещению ими в данном реестре, порядок, в том числе сроки внесения указанными органами сведений и размещения ими документов в государственном лесном реестре, требования к формату таких документов в электронной форме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, не указанные в части 2 настоящей статьи, направляют в государственный лесной реестр с использованием федеральной государственной информационной системы лесного комплекса документы (содержащиеся в них сведения), подлежащие размещению в государственном лесном реестре (внесению в него), в порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного лесного реестра.

5. В случае, если сведения, которые должны представляться для включения в государственный лесной реестр, содержатся в иных государственных реестрах, государственных информационных системах и включаются в иные государственные реестры, государственные информационные системы в обязательном порядке, такие сведения, в том числе сведения, содержащиеся в материалах дистанционного зондирования Земли, подлежат включению в государственный лесной реестр из иных государственных реестров, государственных информационных систем. Операторы указанных иных государственных информационных систем обязаны направить соответствующие сведения в государственный лесной реестр или обеспечить оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса доступ к сведениям, содержащимся в указанных информационных системах, с соблюдением порядка межведомственного информационного взаимодействия.

6. В случае реализации древесины на организованных торгах организатор торгов представляет оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса сведения о сделках, заключенных в отношении древесины, посредством межведомственного информационного взаимодействия в срок не позднее одного дня, следующего за днем, когда состоялись торги.

7. В случае выявления нарушений, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, уполномоченный орган исполнительной власти направляет уведомление о выявленных нарушениях и необходимости их устранения в орган государственной власти, орган местного самоуправления, внесшие соответствующие сведения, разместившие соответствующие документы, материалы, представившие соответствующие документы (сведения).

8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок не позднее пяти рабочих дней со дня внесения органами государственной власти, органами местного самоуправления сведений, размещения ими документов, представивший соответствующие документы (сведения), направляет уведомление, указанное в части 7 настоящей статьи, при наличии следующих оснований:

1) решения (акты), сведения о которых внесены в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса и (или) которые размещены в указанной системе, приняты органами государственной власти или органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких решений (актов);

2) размещенные документы, материалы, представленные документы (сведения) не соответствуют требованиям к формату таких документов в электронной форме, установленному в соответствии с настоящей статьей, в том числе не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) форма и (или) содержание внесенных сведений, размещенных документов, материалов не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

9. В случае получения уведомления о выявленных нарушениях орган государственной власти или орган местного самоуправления в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения этого уведомления устраняет выявленные нарушения или направляет уполномоченному органу исполнительной власти мотивированное уведомление об их отсутствии.

10. Предусмотренное частью 7 настоящей статьи уведомление направляется в орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в форме электронного документа в порядке и способами, которые предусмотрены порядком межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного лесного реестра.

11. Порядок межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного лесного реестра, в том числе состав и объем сведений, подлежащих внесению в государственный лесной реестр в порядке такого взаимодействия, порядок и сроки их направления и внесения, состав и объем сведений, предоставляемых из государственного лесного реестра в иные государственные информационные системы, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. За непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящей статье документов (содержащихся в них сведений), в том числе за невнесение или несвоевременное внесение в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса сведений, неразмещение или несвоевременное размещение в ней документов, материалов, оператор информационной системы, должностные лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 935. Представление документов для внесения в государственный лесной реестр

1. Юридические лица, граждане представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, документы, предусмотренные настоящим Кодексом, в электронной форме и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг или иных информационных технологий взаимодействия с органами исполнительной власти, уполномоченными в области лесных отношений, определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо через официальный сайт с использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее - электронный сервис "личный кабинет").

2. Юридические лица, граждане вправе осуществлять формирование документов, указанных в части 1 настоящей статьи, с использованием электронного сервиса "личный кабинет". При этом обеспечиваются фиксация всех фактов информационного взаимодействия, формирование документов и предварительная автоматизированная проверка документов в электронной форме в режиме реального времени.

3. Перечень документов в электронной форме, формирование, предварительная автоматизированная проверка и направление которых возможны с использованием электронного сервиса "личный кабинет", порядок использования юридическими лицами, гражданами электронного сервиса "личный кабинет" устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели формируют отчеты об использовании лесов в случае использования ими лесов для заготовки древесины, отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее, электронные сопроводительные документы с использованием электронного сервиса "личный кабинет", за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. В случаях заготовки, транспортировки древесины при отсутствии доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчеты об использовании лесов, электронные сопроводительные документы формируются с помощью специализированного программного обеспечения, доступ к которому бесплатно обеспечивает оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Указанные документы (содержащиеся в них сведения) вносятся в государственный лесной реестр автоматически после завершения формирования соответствующего документа в электронной форме и возобновления доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Отчет об использовании лесов в случае использования лесов для заготовки древесины, отчет о балансе древесины, отчет о древесине и продукции из нее, иные документы или сведения могут представляться путем интеграции автоматизированной информационной системы, используемой лицами, обязанными подавать указанные документы (сведения), с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. Порядок использования юридическими лицами, гражданами электронного сервиса "личный кабинет", указанный в части 3 настоящей статьи, должен предусматривать возможность создания в государственном лесном реестре сформированного для печати документа с реквизитами, в том числе с уникальным идентификационным номером и иными сведениями, а также возможность формирования в государственном лесном реестре документа в электронной форме и размещения его в системе.

Статья 936. Требования к внесению сведений в государственный лесной реестр, формированию в нем документов и оформлению в нем сделок

1. Не допускается внесение сведений в государственный лесной реестр, а также формирование в нем документов в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса, оформление в нем сделок с древесиной, если:

1) в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса отсутствуют документы, сведения, наличие которых является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом;

2) вносимые сведения, в том числе сведения, содержащиеся в формируемых документах, касающиеся оформляемых сделок, не соответствуют сведениям, содержащимся в государственном лесном реестре.

2. Случаи, в которых на основании части 1 настоящей статьи федеральная государственная информационная система лесного комплекса должна автоматически обеспечивать отказ во внесении сведений в государственный лесной реестр, в формировании в нем документов в соответствии с частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса, оформлении в нем сделок с древесиной, устанавливаются порядком ведения государственного лесного реестра, указанным в части 12 статьи 931 настоящего Кодекса.

Статья 937. Предоставление сведений из государственного лесного реестра

1. Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, за исключением сведений, доступ к которым ограничен Правительством Российской Федерации, предоставляются оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса по запросам любых лиц (далее - запрос о предоставлении сведений), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, иных технических средств связи или иным способом, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, предоставляются в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде выписки из государственного лесного реестра или ином виде, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Правомочия обладателя сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, от имени Российской Федерации осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах своих полномочий.

4. Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, предоставляются бесплатно только по запросам о предоставлении сведений, поступившим от лиц, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

5. Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, аналитическая и иная информация по запросам о предоставлении сведений, поступившим от лиц, не указанных в части 4 настоящей статьи, предоставляются за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

31) дополнить статьей 962 следующего содержания:

"Статья 962. Федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней

1. Федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней (далее - государственный надзор в сфере оборота древесины) осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации. Осуществление государственного надзора в сфере оборота древесины может быть возложено на государственные учреждения, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти, в пределах полномочий указанных федеральных органов исполнительной власти.

2. Предметом государственного надзора в сфере оборота древесины являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней;

2) соблюдение гражданами требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере перевозки древесины.

3. Организация и осуществление государственного надзора в сфере оборота древесины регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

4. Положение о государственном надзоре в сфере оборота древесины утверждается Правительством Российской Федерации.

5. При организации и проведении в рамках государственного надзора в сфере оборота древесины контрольных (надзорных) мероприятий в форме внеплановых выездных проверок предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения такой проверки не требуется.

6. Должностные лица органов государственного надзора в сфере оборота древесины, государственных учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право осуществлять досмотр транспортных средств и при необходимости их задержание.";

32) дополнить статьей 963 следующего содержания:

"Статья 963. Технические средства контроля, устанавливаемые на транспортных средствах, используемых для транспортировки древесины, и технике, используемой при тушении лесных пожаров

1. Транспортные средства, на которых осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом), должны быть оборудованы техническими средствами контроля, которые обеспечивают оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить координаты места нахождения таких транспортных средств, траекторию их движения, используют программное обеспечение, интегрированное с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса, и передают в нее информацию в режиме реального времени.

2. Техника, используемая при тушении лесных пожаров, должна быть оборудована техническими средствами контроля, которые обеспечивают возможность получения формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить траекторию движения указанной техники.

3. Порядок оснащения указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи транспортных средств и техники техническими средствами контроля, виды таких средств контроля, требования к их использованию и порядок их функционирования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 2

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957; N 50, ст. 4859; 2005, N 1, ст. 15; 2006, N 12, ст. 1232; N 31, ст. 3434; 2007, N 18, ст. 2117; 2017, N 17, ст. 2451; 2019, N 46, ст. 6419) дополнить статьей 5[1] следующего содержания:

"Статья 51. До 31 декабря 2021 года включительно на территории лесничеств, созданных в границах земель лесного фонда, расположенных в субъектах Российской Федерации, определенных решением Правительства Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.9, 8.24, 8.27, статьей 8.32[3] (в отношении должностных лиц уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории лесничеств, указанных в абзаце первом настоящей статьи, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков), статьями 7.9, 7.10, 8.25, 8.26, частями 1 и 3 статьи 8.28, статьями 8.29 - 8.32, 8.323 (за исключением должностных лиц уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), статьей 8.451 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".

Статья 3

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599; 2009, N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6441, 6455; 2011, N 1, ст. 54; N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4570, 4590; N 49, ст. 7043; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 23, ст. 2866; N 49, ст. 6343; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 12, 72; N 27, ст. 3997; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 24, ст. 3415; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464; 2019, N 18, ст. 2224) дополнить статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71

До 31 декабря 2021 года включительно на территории субъектов Российской Федерации, определенных решением Правительства Российской Федерации, федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней, а также федеральный государственный лесной надзор (за исключением патрулирования лесов) на землях лесного фонда, за исключением органов, указанных в пункте 11 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, в пределах его компетенции и в соответствии с положениями о соответствующих видах государственного надзора, предусмотренных статьями 96 и 962 Лесного кодекса Российской Федерации.".

Статья 4

1. До 1 июля 2021 года лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании местами (пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, обязаны представить оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней сведения, предусмотренные пунктами 11 и 12 части 9 статьи 506 Лесного кодекса Российской Федерации, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством их размещения в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней либо в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2023 года в соответствии с частью 3 статьи 505 Лесного кодекса Российской Федерации внесение изменений в декларацию о сделках с древесиной в части сведений о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, допускается в срок не позднее одного рабочего дня до дня транспортировки древесины, а в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, - не позднее дня, предшествующего дню подачи таможенной декларации.

3. До 1 января 2023 года внесение сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней не допускается в случае отсутствия в указанной информационной системе документов, сведений, наличие которых является обязательным в соответствии с лесным законодательством, или несоответствия сведений, указанных в представленных документах, содержащимся в таких документах сведениям.

4. До 1 января 2023 года оформление сопроводительных документов на древесину, совершение сделок с древесиной, в том числе в целях вывоза ее из Российской Федерации, транспортировка древесины и вывоз ее из Российской Федерации не допускаются в следующих случаях:

1) если объем древесины, указываемый в договоре, сопроводительном документе, а в случаях заключения внешнеторговой сделки с древесиной в декларации о сделках с древесиной, превышает объем древесины, учтенной у лица, являющегося собственником древесины, в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней;

2) если видовой (породный) и (или) сортиментный состав древесины, указываемый в договоре, сопроводительном документе, не соответствует видовому (породному) и (или) сортиментному составу древесины, учтенной у лица, являющегося собственником древесины, в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 июля 2021 года при наличии технической возможности формирования документов в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе создавать сопроводительные документы, предусмотренные статьей 504 Лесного кодекса Российской Федерации, отчеты об использовании лесов для заготовки древесины с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней или специального программного обеспечения.

6. С 1 июля 2021 года до 1 января 2023 года положения статьи 501 (в редакции настоящего Федерального закона), статей 504-1 и 504-2 Лесного кодекса Российской Федерации применяются с учетом следующих особенностей:

1) хранение древесины и продукции ее переработки, указанных в части 1 статьи 501 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за исключением древесины, указанной в части 3 статьи 504-1 Лесного кодекса Российской Федерации, после вывоза с лесосеки, переработка указанной древесины допускаются исключительно на местах (в пунктах) складирования древесины (в том числе на лесных складах), объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней;

2) положения части 2 статьи 504-1 Лесного кодекса Российской Федерации применяются с 1 января 2022 года;

3) требования в части формирования электронного сопроводительного документа, отчета об использовании лесов, отчета о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчета о древесине и продукции из нее, оформления сделок с древесиной с использованием государственного лесного реестра не применяются;

4) с 1 января 2022 года электронный сопроводительный документ, отчет об использовании лесов для заготовки древесины формируются с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней или специального, интегрированного с ней программного обеспечения, сведения о прекращении действия электронного сопроводительного документа вносятся в указанную информационную систему;

5) с 1 июля 2021 года до 1 января 2022 года отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и продукции из нее представляются в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо единой государственной системы учета древесины и сделок с ней;

6) с 1 января 2022 года отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и продукции из нее формируются с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней или специализированного программного обеспечения;

7) положения части 7 статьи 504 Лесного кодекса Российской Федерации до 1 января 2023 года не применяются.

7. До 1 января 2022 года при наличии технической возможности формирования документов в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе создавать отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и продукции из нее с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней или специализированного программного обеспечения.

8. С 1 июля 2021 года до 1 января 2023 года лесные декларации, отчеты об использовании лесов, охране лесов от пожаров, о защите лесов и воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, акты лесопатологического обследования представляются исключительно в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо единой государственной системы учета древесины и сделок с ней.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 6 - 11, абзацы третий и четвертый подпункта "а" пункта 26 и пункт 31 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

3. Пункты 1, 2, 4, 5, 12, 14 - 16, подпункт "б" пункта 17, пункты 18 - 22, абзац второй подпункта "а" и подпункт "б" пункта 26, пункты 27, 29, 30 и 32 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

4. Положения статьи 50[6] Лесного кодекса Российской Федерации действуют до 31 декабря 2022 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин