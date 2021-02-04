Контроль за древесиной поручили электронной системе

После вступления в силу поправок в Лесной кодекс для совершения любого действия с древесиной, не прошедшей глубокую обработку, потребуется QR-код, а для сделок - еще и одобрение электронной госсистемы лесного комплекса. Закон об их внесении подписал Владимир Путин.

Поправки будут вступать в силу в несколько этапов, первая часть начнет работать с июля 2021 года, однако в некоторых регионах эксперимент по внедрению электронного контроля за заготовкой древесины и ее торговлей начался еще с нового года.

"Мы будем использовать технологию QR-кодов, - рассказал "РГ" замглавы Рослесхоза Иван Советников. - Их надо будет оформлять на каждую партию древесины, на лесовоз. Сделать это можно и в офлайн-режиме с помощью простого смартфона. В QR-код будут "зашиты" дата его формирования, количественный и породный состав древесины, место рубки, маршрут доставки, данные о машине. Только с этим QR-кодом можно будет довезти срубленный лес до склада - ГИБДД, как и налоговая, таможня и остальные причастные ведомства получат доступ ко всем данным. И любой инспектор на посту даже без доступа в интернет сможет со своего гаджета проверить QR-код".

Данные о географических координатах складов и мест обработки древесины, как и о лесосеках, будут заранее загружены в информационную систему. Сведения о том, куда, сколько и какой древесины доставили, попадут в единую базу данных, объяснил Советников. И при попытке продать большие объемы, чем были завезены, система автоматически заблокирует сделку. В Рослесхозе полагают, что это пресечет возможности торговли нелегально заготовленной древесиной.

"Мы готовы принимать данные от той системы учета, которую использует сама компания - им даже не надо будет у себя ничего перестраивать, - добавил Иван Советников. - У крупных лесопользователей деревья заготавливают специальные машины - харвестеры, работающие в паре с форвардерами, каждый стоит под полмиллиона долларов. Естественно, все они оснащены компьютерами. Мы готовы принимать информацию непосредственно от харвестеров, чтобы данные прямо из леса шли к нам и в другие органы".

Без внесения записи в электронную систему можно будет перевезти до 10 кубометров древесины, но лишь при условии, что она заготовлена или легально приобретена для собственных нужд.

Еще одно важное нововведение в Лесной кодекс - теперь арендаторы участков обязаны будут принимать участие в тушении лесных пожаров согласно сводному плану.