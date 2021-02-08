Распоряжение губернатора Курской области от 5 февраля 2021 года № 36-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Деятельность:

ночных клубов (дискотек) и аналогичных им объектов, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением боулинга);

детских сухих бассейнов с шариками в детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах.";

б) в подпункте 2.2 слова "по 08.02.2021" заменить словами "по 14.02.2021";

2) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

"З1. Деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров возможна при условии заполняемости на 50% от единовременной пропускной способности, с обязательным соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

3) пункты 13,14 исключить;

4) в подпункте 16.1 пункта 16:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего распоряжения, а также проведения на территории Курской области матчей профессиональных спортивных клубов с количеством зрителей не более 25% от вместимости объекта спорта;";

б) в абзаце пятом слова "не более 25%" заменить словами "не более 50%".

2. Распоряжение вступает в силу с 8 февраля 2021 года, за исключением подпункта "б" подпункта 4 пункта 1, который вступает в силу с 15 февраля 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







