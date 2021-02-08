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08.02.2021 00:12
Рубрика: Спорт

Будапешт приглашает

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" пройдет в столице Венгрии
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" перенесен из Германии в Венгрию. Как сообщает официальный сайт УЕФА, игра состоится в Будапеште.
Первый матч "Ливерпуля" с "Лейпцигом" был под угрозой срыва, но все же он состоится. Фото: Reuters Первый матч "Ливерпуля" с "Лейпцигом" был под угрозой срыва, но все же он состоится. Фото: Reuters
Первый матч "Ливерпуля" с "Лейпцигом" был под угрозой срыва, но все же он состоится. Фото: Reuters

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти Германии ввели жесткие ограничения: до 17 февраля закрыт въезд из стран, где был зафиксирован мутировавший коронавирус. В их списке есть и Великобритания. Въехать могут только граждане Германии. В случае с "Ливерпулем" речь идет лишь об одном футболисте (Жоэль Матип), главном тренере Юргене Клоппе и нескольких его помощниках.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
УЕФА признал "Спартак" лучшим клубом из РФ в истории Лиги чемпионов

"Лейпциг" подал запрос властям, чтобы "Ливерпулю" в особом порядке разрешили прилететь в Германию и сыграть матч. Однако немецкое правительство отказалось от такого варианта, посчитав, что ради футбольной встречи исключение делать не будут.

Почему "Лейпцигу" мошли засчитать поражение? В регламенте Лиги чемпионов четко описывается порядок действий в случае отказа правительства той или иной страны. В таком случае принимающая сторона (в данном случае - "Лейпциг") должна найти арену на нейтральной территории (обязательно в стране - представителе УЕФА), куда без проблем смогут добраться обе команды.

- Если клуб-хозяин не предложит подходящее альтернативное место проведения матча, он понесет ответственность за то, что игра не состоялась. Будет считаться, что он проиграл 0:3, - считают в УЕФА.

Выходит, нейтральное поле было единственным вариантом спасения для "Лейпцига". По информации немецких СМИ, рассматривались варианты с проведением встречи в Венгрии, Санкт-Петербурге и Лондоне. В итоге выбор пал на венгров.

Был еще один вариант - чтобы клубы поменялись поединками. Но в таком случае "Лейпциг" уже должен был вылететь в столицу Великобритании: все прибывающие туда должны провести в изоляции десять дней. "Ливерпуль" от такой опции отказался.

Пока руководство "Лейпцига" разбиралось, как поступить в этой непростой ситуации, команда одержала вторую победу подряд: в матче 20-го тура Бундеслиги "быки" разгромили на выезде "Шальке" - 3:0. Отставание "быков" от "Баварии" сократилось до семи очков.

Тем временем в чемпионате Италии третью победу подряд со счетом 2:0 одержал "Ювентус". На этот раз в матче 21-го тура туринский клуб одолел "Рому" и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице.

Счет в этой встрече открыл Криштиану Роналду, которому на неделе исполнилось 36 лет. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, португалец находится в потрясающей форме. Неудивительно, что руководство "Ювентуса" предложило ему продлить действующий контракт до конца сезона 2022/23.

Интересный факт - Роналду забил 300 мячей за клуб и национальную сборную после 30-летия.

- Криштиану может забить голы из ниоткуда, вот почему он лучший в мире. Мы не ошиблись в моменте с первым пропущенным мячом - дело в Роналду, - отметил главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека.

На прошлой неделе дебютировал в итальянском первенстве новичок "Фиорентины" Александр Кокорин. Россиянин вышел на замену во втором тайме поединка с "Интером", в котором его команда проиграла со счетом 0:2. В таблице "фиалки" идут на 13-м месте.

Что касается российского футбола, то главная тема последних дней - возможное возвращение в "Спартак" Квинси Промеса. По последней информации, "красно-белые" и нынешний клуб игрока "Аякс" практически договорились по всем условиям сделки, и уже в ближайшее время хавбек должен присоединиться к москвичам.

К слову, Промес станет вторым игроком из Нидерландов, пополнившим состав "Спартака" этой зимой. Ранее "красно-белые" подписали контракт с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йорритом Хендриксом.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Промес - один из лучших легионеров в истории "Спартака". За четыре года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал, но и забивал: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Летом 2018 года Промес перешел в стан победителей Лиги Европы "Севилью" за 25 миллионов евро, однако заиграть в Испании так и не сумел. Спустя сезон он оказался в "Аяксе", с которым завоевал Суперкубок Нидерландов.

Впрочем, в последнее время Квинси больше запомнился не своей игрой, а скандальными историями. Самая громкая из них - арест по подозрению в нанесении ножевых ранений. Футболисту грозила тюрьма сроком на четыре года, но в итоге он был выпущен на свободу. При этом хавбек по-прежнему остается подозреваемым по делу.

Тем временем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе по версии болельщиков. Как сообщает "Твиттер" клуба, за него отдали свои голоса 84 процента респондентов. В первом месяце года Миранчук провел шесть встреч и забил два мяча - в розыгрыше Кубка Италии "Кальяри" и "Лацио".

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