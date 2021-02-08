Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения сократило число препаратов, возможных к назначению для лечения коронавируса у взрослых. Опубликована новая версия временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19.

В предлагаемом списке оставлены пять вместо прежних шести препаратов. Уточняется, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции, пишет РИА Новости.

В новой версии рекомендаций усовершенствованы также схемы лечения в амбулаторных, стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологией и хронической болезнью почек. Прописаны особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19.

Ранее сообщалось, что за последнее время в России почти на треть сократилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус будет​ отступать с приближением весны. И это ожидаемое событие. Ведь COVID-19 - ​ респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - отметила Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: носить маски, дистанцироваться. Играет роль и проводимая в стране массовая вакцинация.