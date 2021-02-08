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08.02.2021 05:30
Рубрика: Общество

Минздрав: Пациентам с сахарным диабетом показана вакцинация от COVID-19

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от коронавируса, если нет других противопоказаний. Об этом рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По словам эксперта, пройти вакцинацию могут пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности, пишет РИА Новости.

Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, пояснила Мокрышева. Она подчеркнула, что решение о проведении вакцинации принимается врачом после общего осмотра пациента. В числе общих противопоказаний к процедуре отмечены гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Ранее эксперты поясняли, что люди с диабетом уязвимы при заболеваемости COVID-19. Любая вирусная инфекция - стресс для организма, своеобразная "проверка прочности защитных сил". Чтобы противодействовать возбудителю инфекции, в организме в повышенном количестве вырабатываются гормоны стресса, кортизол и адреналин. Эти гормоны затрудняют действие инсулина и активируют выработку глюкозы в печени. В таких условиях даже человеку с хорошо компенсированным диабетом гораздо труднее удержать глюкозу в пределах целевых уровней. Необходимо усилить контроль за уровнем сахара крови, чтобы вовремя принять меры при его повышении или снижении. Индивидуальные рекомендации даст врач.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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