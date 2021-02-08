НОК Беларуси получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022

Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

В понедельник НОК Беларуси сообщил о том, что получил от Международного олимпийского комитета официальное приглашение на ОИ-2022.

"Олимпийская сборная Беларуси традиционно занимает ведущие позиции в зимних видах спорта. На Играх в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018 белорусские спортсмены завоевали девять наград, семь из которых - золотые", - говорится в сообщении.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее. В общей сложности соревнования предстоящих зимних Игр состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине (фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, шорт-трек), Чжанцзякоу (лыжные виды, биатлон и сноуборд) и Яньцине (горные лыжи, санный спорт и бобслей).