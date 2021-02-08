Олег Морозов: Ненависть Навального к поколению победителей оттолкнет от него думающих людей

- Если с правовой точки зрения с первым судом (по замене условного срока на реальный по делу о хищении средств компании "Ив Роше", - прим. "РГ") все более-менее понятно, можно спрашивать, много или мало дали, согласен или не согласен с решением, то во втором случае уголовно-правовая сторона ушла на второй план. Потому что на первый план вышла нравственно-этическая сторона.

Совершенно не было нужды у Навального вести себя как, как он себя вел. Даже если представить себе, что ему вынесли бы какое-то наказание, признав, что в данном случае он действительно оскорбил пожилого человека, был несправедлив к нему, на этом бы все и закончилось. И все бы забыли этот эпизод как мимолетный, и он бы ничего не добавил к тому положению, в котором Навальный находится как один из лидеров протеста, как человек, который несет сейчас уголовную ответственность за то, что нарушает закон.

Но он пошел другим путем, вынужденно или осознанно. Не знаю, то ли он сорвался, то ли это позиция, о которой он хотел заявить. Потому что он фактически объявил свое жизненное кредо. А его жизненное кредо - это ненависть к истории страны, ненависть к поколению, которое победило фашизм. Это был настолько сеанс с саморазоблачения, что дальше просто некуда.

Многие из тех, кто положительно относился к его деятельности, кто считал, что он делает что-то полезное для страны, сейчас, мне кажется, испытывают глубочайшее разочарование. Эта позиция сродни тому, как если бы человек пришел в ваш дом и начал оскорблять вашу мать или бить вашего ребенка, то есть совершать поступки, которые просто не укладываются ни в какие правила морали. Вот это сделал Навальный на втором суде. И совершенно неважно, что сейчас ему присудят, главное произошло.

Это отразится и на отношении к Навальному за рубежом. Все-таки надо понимать, что им нужен лидер протеста, безупречный с точки зрения основных нравственных норм и правил. Кстати говоря, Навальный таким и был для них на протяжении десяти лет - эдакий рафинированный борец за справедливость, против коррупции. Особенно когда он из своих ипостасей выбрал борьбу с коррупцией, все пазлы складывались: относительно молодой, умеет говорить, блеск в глазах, без чего революционера, конечно, трудно представить. Все, как нужно.

А сейчас он некоторую свою ценность все-таки подрастерял. Я не согласен с теми, кто говорит "им (Западу) все равно, хоть Гитлер". Может, в другой стране и все равно, а в России гитлеры не проходят. Человек с фашистским ознобом, который так откровенно проявляется, не годится для того, чтобы быть собирателем вокруг себя людей, которые не согласны с тем, что происходит в стране, кому не нравится режим и руководитель. Мне кажется, здесь и для Запада это была большая неожиданность, и для Запада это сеанс "раздевания", к которому они, конечно, были не готовы.

Как главный тренд - теперь поддержка Навального будет снижаться. Ему будут искать замену. Проблема Запада в том, что у них нет готового решения, готового кандидата. Если бы у них был такой запасной вариант, они бы сейчас немедленно к нему обратились, поскольку слишком быстро можно запачкать руки, общаясь с Навальным. Им этого, конечно, не хочется.

Но сейчас им придется иметь дело и с Навальным, конечно. Может, они сейчас все стрелы переведут на его страдания, на заключение (под стражу). Мол, он эдакий мученик, жертва режима. Но у людей, кто более-менее трезво оценивает происходящее, кто понимает место и роль Победы в нашей истории, роль поколения, которое победило и защитило страну, кто с этому с почтением относится, просто не получится уважать Навального после этого. Значительную часть людей - просто думающих - он потеряет. Тех, кто по крайней мере складывает одно с другим, понимая результат.