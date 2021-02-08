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08.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Определен коридор курса рубля на фоне отчетов ФРС США и Банка России

Текст: Георгий Панин
Прошлая неделя оказалась для российской валюты, вполне успешной. Она укрепилась с 76,2 до 74,7 рубля за доллар. На это влияли и рост котировок доллара к другим валютам, и рост цен на нефть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, рассказал, что ждать ранкам на этой неделе и почему нефть не будет стоить 173 доллара в будущем:

Фото: iStock
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- Не исключено, что в ближайшие дни рост цен на нефть приостановится. Инвесторы могут опасаться, что достигнутые принципиальные высоты станут привлекательными для повышения добычи вне стран ОПЕК+. И, прежде всего, в США. Поэтому в понедельник и далее на неделе возможна коррекция котировок вниз.

В условиях проявившегося снижения спроса на российские ОФЗ и отсутствия важных запланированных событий 8 февраля диапазон колебаний курса может составить 74,3-75 рублей за доллар и 89,4-90,3 рубля за евро.

В течение следующих пяти дней рынок обратит внимание на данные по инфляции и по запасам нефти в США в среду. На отчеты ОПЕК и Федрезерва США о денежно-кредитной политике в четверг. На решение по процентной ставке Центробанка РФ в пятницу. Вряд ли наш регулятор поменяет ставку, скорее, сохранит ее на нынешнем уровне 4,25%. Но важными могут быть сопровождающие комментарии.

В целом лейтмотивом недели по-прежнему окажутся ситуация с вакцинацией и локдаунами в мире, степень склонности к рискам на рынках, развитие риторики по антироссийским санкциям на Западе. Взаимодействие указанных и иных факторов на практике может быть самым различным. Неопределенность достаточно высока. Поэтому наиболее вероятный коридор изменения курса на неделю широк: 73,2-76,1 рубля за доллар и 88,7-91,3 рубля за евро.

Фото: iStock
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На отдаленное будущее оценка перспектив нефтяных цен крайне разбросана. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило свои варианты прогноза. Сенсацией стал его оптимистичный сценарий, при котором цена поднимется до 173 долларов за баррель к 2050 году.

Заглядывать в столь далекое будущее сейчас затруднительно. Однако начавшиеся долгосрочные тренды делают такие предположения маловероятными. У основных потребителей углеводородов - США, Китая, ЕС - принимаются стратегические программы декарбонизации, перехода в большей степени на возобновляемые источники энергии, борьбу с пластиковыми отходами. Это резко сократит потребность в нефти на годы.

Поэтому более реалистичным представляется даже не базовый вариант прогноза EIA (95 долларов к 2050 году), а пессимистичный - 48 долларов за баррель.

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