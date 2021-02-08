Указ губернатора Пермского края от 5 февраля 2021 года № 11 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 07 февраля 2021 г." заменить словами "по 21 февраля 2021 г.";

1.2. пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении домашних матчей профессиональных спортивных клубов и соревнований спортивных сборных команд России по игровым видам спорта на территории Пермского края количество зрителей, присутствующих на матче, должно составлять не более 50 процентов от общей вместимости спортивного объекта с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия;";

1.3. в пункте 4 слова "по 07 февраля 2021 г." заменить словами "по 21 февраля 2021 г.";

1.4. в пункте 4.1 слова "детских развлекательных центров," исключить;

1.5. в пункте 5.1 слова "В организациях торговли запрещается работа аттракционов, игровых автоматов и оказание развлекательных услуг (детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений)" исключить;

1.6. пункт 5.2 признать утратившим силу;

1.7. в пункте 5.3 слова "до 10 человек" заменить словами "до 20 человек";

1.8. в абзаце третьем пункта 5.4 слова "по 07 февраля 2021 г." заменить словами "по 21 февраля 2021 г.";

1.9. пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.6. деятельность театров, концертных организаций (филармоний, домов культуры), кинотеатров, филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пермский государственный цирк" (далее - Цирк) осуществляется при условии организации социального дистанцирования зрителей и использования всеми зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты (масок), а также при выполнении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. При этом количество зрителей каждого мероприятия (сеанса, спектакля, концерта, представления и др.) должно быть не более 50 процентов от общей вместимости зрительного зала.

Цирку проводить следующие противоэпидемические мероприятия:

проведение представления без антракта;

запрет розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в помещениях Цирка;

контроль со стороны администрации Цирка за выполнением противоэпидемических мероприятий посетителями;";

1.10. дополнить пунктом 5.6(2) следующего содержания:

"5.6(2). деятельность детских развлекательных центров и организаций, оказывающих в организациях торговли услуги аттракционов, игровых автоматов либо предоставляющих в организациях торговли развлекательные услуги (детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения), осуществляется при условии:

использования персоналом и совершеннолетними посетителями средств индивидуальной защиты (масок, печаток);

соблюдения социального дистанцирования. Предельное количество лиц, которые одновременно могут находиться в игровом (развлекательном) зале, в помещении (пространстве), используемом для оказания данных услуг, определяется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

дезинфекции контактных поверхностей игрового (развлекательного) оборудования, используемого для оказания услуг, после каждого использования дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке, обладающими вирулицидным действием;

наличия санитайзеров для обработки рук кожным антисептиком;";

1.11. пункты 5.7.4, 5.7.5 признать утратившими силу;

1.12. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 08 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г.";

1.13. в пункте 15.1:

1.13.1. абзац второй признать утратившим силу;

1.13.2. абзац шестой признать утратившим силу;

1.14. в пункте 18.3 слово "организовать" заменить словами "рекомендовать организовать".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 1.6 настоящего указа вступает в силу с 17 февраля 2021 года.

Д.Н.Махонин







