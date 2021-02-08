Песков назвал причину высылки дипломатов

Высылка из России ряда зарубежных дипломатических работников стала следствием действий на фоне незаконных беспорядков, Россия такого терпеть не будет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости