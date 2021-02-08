Песков назвал причину высылки дипломатов

Высылка из России ряда зарубежных дипломатических работников стала следствием действий на фоне незаконных беспорядков, Россия такого терпеть не будет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, - следствие тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков", - пояснил Песков.
"Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена", - сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, МИД сообщил, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата.