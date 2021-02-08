Песков рассказал, когда можно будет вернуться к допандемийной жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти уже к середине нынешнего лета, когда сформируется иммунитет к коронавирусу у населения Земли.

"То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", - цитирует ТАСС. Песков напомнил о расчетах иммунологов, согласно которым, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. Сейчас над этим работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, Песков отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что количество людей по всему миру, сделавших прививку от коронавируса, превысило число заболевших с начала пандемии. При этом он отметил, что три четверти прививок приходятся лишь на десять государств, при том что всего в мире более двухсот стран. Глава ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь, но призвал государства, которые уже провели у себя вакцинацию самых уязвимых групп - работников сферы здравоохранения и пожилых людей - помочь другим странам, предоставив им вакцину.