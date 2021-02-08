Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.02.2021,  
13:23
Текст:  Алексей Моисеев

Преследование пикапа противотанковой ракетой сняли на видео в Йемене

В ходе вооруженного конфликта в Йемене сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) и их противники активно применяют противотанковые управляемые ракеты.

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен момент атаки хуситами ПТУР едущего автомобиля Toyota.

Водитель, по всей видимости, заметил угрозу и попытался на большой скорости уклониться от попадания. Однако шансов избежать поражения практически не было - оператор комплекса точно навел смертоносный снаряд в корму пикапа.

Образовавшееся после взрыва облако пыли не позволяет увидеть полученные транспортным средством повреждения.

По мнению военных экспертов, всего за время с начала боевых действий были применены уже тысячи ракет. Среди них были замечены, в том числе, старые советские "Малютки" первого поколения с ручным управлением.

Массово использовались полуавтоматические системы второго поколения, такие как "Фагот", "Конкурс" и "Метис", "Корнет" и его иранская копия Dehlaviyeh.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Гантраки на базе КамАЗов взяли под охрану важную автотрассу в Сирии

В Йемене впервые был опробован аналог Javelin - южнокорейский ПТРК третьего поколения LIG Nex1 Raybolt. Интересно, что этой очень дорогой ракетой был поражен едущий на большой скорости мотоцикл повстанцев.

Разумеется, кроме двухколесных средств передвижения уничтожается и более серьезная техника, например танки различных типов. В их число вошли как старые Т-34, Т-55 и Т-62, поставленные из СССР, так и американские M1A2S Abrams, французские АМХ-30, бронеавтомобили, БТР и БМП.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Кирилл Красильников/РИА Новости
NI: С-500 обеспечит принципиально новый уровень защиты 14:16
Учения ракетоносцев Ту-95МС показали на видео 07.02.2021
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 02.02.2021
Йемен
Фото: Георгий Петрусов/РИА Новости
Как 40 лет назад авиакатастрофа "обезглавила" Тихоокеанский флот 07.02.2021
Уничтожение китайского беспилотника сняли на видео в Йемене 23.12.2020
Хуситы организовали производство современных броневиков 21.12.2020
ПТРК
В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники 05.02.2021
В Ростехе раскрыли характеристики ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ 29.01.2021