Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в науке есть определенные проблемы при объединении усилий для достижения конечного результата.

Глава государства во время беседы по видеосвязи с президентом НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком перед запуском высокопоточного исследовательского реактора ПИК обратил внимание, что рядом с ним стоит глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мне очень приятно, что вы сегодня с ним не пикируетесь и не считаете, что они у вас что-то утащили по-тихому", - сказал с улыбкой Путин, обращаясь к Ковальчуку.

"Я не случайно об этом сказал, потому что мы сегодня будем как раз об этом говорить. У нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам", - заявил президент.