Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к доковидной жизни

Все ограничения в Московской области сняты. "Мы переходим в обычный, штатный режим работы", - заявил губернатор Андрей Воробьев, проводя еженедельное видеосовещание с представителями регионального правительства и главами муниципалитетов.

Впервые за много месяцев совещание началось не со сводки минздрава о количестве заболевших и госпитализированных, а с других вопросов - синоптики прогнозируют сильное похолодание в ближайшие сутки, в связи с чем все службы жизнеобеспечения региона переходят в режим повышенной готовности.

Губернатор подчеркнул, что на первый план сейчас будут выходить вопросы экономики.