На рынке мяса обострилась конкуренция: Кто победит

Какие отрасли животноводства показали наилучший рост в 2020 году и чего стоит ждать от них в ближайшем будущем - в обзоре "Российской газеты", сделанном на основе аналитического исследования Россельхозбанка.

По оценке Центра отраслевой экспертизы банка, животноводство в России по-прежнему находится в стадии роста. При этом предложение диверсифицировано, что говорит об устойчивости мясной отрасли перед возможными форс-мажорами - например, распространением тех или иных заболеваний птицы и скота.

"На практике это означает, что потребитель получит необходимое количество животного белка даже при временном снижении производства в отдельных сегментах рынка", - поясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

Однако по мере роста потребления обостряется конкуренция за рацион потребителей. Каждая подотрасль заинтересована отвоевать себе побольше места на столе россиянина: одни производители расхваливают низкокалорийных бройлеров, другие - настаивают на том, что мраморная говядина должна "проникнуть" в состав даже котлет и пельменей…

Например, время бурного развития для свиноводческой подотрасли позади. Рост будет замедляться, прогнозирует Андрей Дальнов. По его словам, емкость внутреннего рынка будет зависеть от способности свиноводов убедить россиян, что потребление их продукта не противоречит здоровому образу жизни, поскольку насыщенные жиры необходимы для нормального функционирования организма.

В птицеводстве дальнейший прирост обеспечат большей частью производители нишевой продукции - индейки, уток, гусей. Потребление в этом сегменте составляет два-три килограмма на человека и в обозримой перспективе может вырасти до четырех-пяти кило, полагает Андрей Дальнов.

А вот доля говядины, по его прогнозам, в рационе россиян может увеличиться при условии роста доходов населения. Что до мелкого скота, то здесь эксперты считают перспективным продуктом баранину - для нее есть ниши на внутреннем рынке. Дополнительным фактором роста может стать развитие канала HoReCa - гостинично-ресторанного бизнеса.

Ключевым же драйвером для практически всей мясной отрасли в ближайшие годы станет ориентация на экспорт. Например, Тамбовская область, которая по производству мяса занимает третье место в России, в 2020-м увеличила его поставки за рубеж более чем на 80 процентов. Свинину, бройлеров и индейку отгружают в 16 стран - от ближайших постсоветских республик до Китая и Африки. На мясо у тамбовчан приходится почти пятая часть экспорта продукции АПК.

Лидеры 2020 года

По динамике развития по итогам прошлого года выделились свиноводы. В целом по стране объем производства вырос почти на 9 процентов - до 5,5 миллиона тонн в живом весе.

Вторым по темпам роста оказалось молочное скотоводство. Производство сырого молока в 2020 году увеличилось на 2,7 процента и превысило 32 миллиона тонн. Бизнес высоко оценивает возможную выгоду от вложений в эту сферу. По инвестиционной активности в АПК "молочка" уступает лишь тепличному овощеводству.

Третье место в рейтинге разделили птицеводы и производители говядины. Однако их прирост оказался совсем незначительным - на уровне 0,3 процента.

Производители курятины насытили российский рынок качественным животным белком, и сейчас отрасль находится в стадии зрелости, поясняют в Россельхозбанке.

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