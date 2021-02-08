Названы самые частые причины ДТП в Москве

Основная причина аварий с пострадавшими в Москве - серьезные нарушения ПДД самими водителями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Чаще всего причиной крупных аварий было превышение скорости. Например, в прошлом году из-за лихачей произошло 2510 ДТП, в них погибло 140 человек.

На втором месте - несоблюдение очередности проезда. Один водитель не пропустил другого на перекрестке - это сценарий 1348 аварий в городе.

Более 900 ДТП произошло из-за того, что водитель не уступил дорогу велосипедисту или пешеходу. Наконец, еще одна группа частых причин аварий - управление в пьяном виде, проезд на красный свет и выезд на встречную полосу.