Установлена личность причастного к убийству учительницы в Воронеже

Воронежские следователи установили личность человека, причастного к жестокому убийству школьной учительницы.

Напомним, тело 47-летней женщины нашли на окраине города вечером 2 февраля. Нападавший нанес ей 13 ударов ножом. По одной из версий, мотивом убийства стало ограбление - пропали телефон и сумочка погибшей.

- Сотрудники СК РФ и полицейские изучили записи камер наружного наблюдения, с места преступления изъяты следы обуви, найдены биологические материалы. Совокупность полученных данных позволила установить личность преступника. Это 31-летний мужчина. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - рассказали в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело по частям 105 и 162 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем". Другие подробности расследования не разглашаются.