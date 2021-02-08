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08.02.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославский областной суд взыскал с аквапарка 60 тысяч рублей за фото в купальнике, опубликованное без согласия посетительницы.

Инцидент произошел весной прошлого года в ярославском аквапарке "Тропический остров", куда жительница Рыбинска приезжала отдохнуть с мужем и маленьким сыном. На территории развлекательного комплекса фотограф делал снимки посетителей, которые потом можно было выбрать и выкупить. Девушке сделанные фото не понравились, и она ничего выкупать не стала. Ей объяснили, что в таком случае снимки удаляются в конце дня.

Фото: www.instagram.com/philippplein/
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- Однако спустя несколько дней в соцсети от имени сообщества "Аквапарк Ярославль" без согласия и разрешения девушки было опубликовано фото с ее изображением в купальнике с надписью "Красивая?". В комментариях под фотографией началась травля, оскорбления девушки и ее физических данных, - пояснила официальный представитель Ярославского облсуда Ольга Козлова.

В результате жительница Рыбинска и ее семья пережили стресс, у девушки обострились отношения с мужем, который полагал, что фото было размещено по инициативе жены.

После телефонного звонка в аквапарк фото из соцсети было удалено, но претензия, направленная в адрес развлекательного комплекса об урегулировании спора мирным путем, осталась без ответа. Тогда девушка обратилась в суд, потребовав взыскать с аквапарка 400 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

В суде пояснили, что закон не требует согласия гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображений, полученных при съемке в местах, открытых для свободного посещения, в том числе открытых судебных заседаниях, на съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и так далее, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. В случае с жительницей Рыбинска именно она стала основным объектом съемки, хотя фото и было сделано в публичном месте. Поэтому аквапарк должен был получить согласие девушки на публикацию ее фотографии.

Рыбинский городской суд взыскал с аквапарка в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако после апелляционной жалобы девушки судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда увеличила размер компенсации до 60 тысяч рублей. Кроме того, аквапарк должен будет оплатить судебные расходы истицы (15 тысяч рублей) и госпошлину в 300 рублей.

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