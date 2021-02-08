В вузах Москвы закончилась удаленка

Московские студенты с понедельника, восьмого февраля, возвращаются к очным занятиям. Как уже сообщала "РГ", соответствующее распоряжение издало Минобрнауки.

Мэр столицы Сергей Собянин также подписал указ, по которому снова откроются аудитории вузов, подведомственных учреждениям правительства Москвы.

Транспортные карты студентов должны разблокировать и они смогут перемещаться без ограничений. В то же время меры безопасности не отменены: в транспорте и в вузах нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.