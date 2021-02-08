На Чемпионате мира по Го во Владивостоке сыграют "цифровые кентавры"

На Чемпионате мира по игре Го во Владивостоке пройдет турнир "цифровых кентавров" - пар, состоящих из человека и искусственного интеллекта (ИИ). Виртуальных помощников разработают школьники и студенты на хакатоне "Игры разумов" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Экспертами и менторами хакатона выступят опытные игроки Го и специалисты в области искусственного интеллекта. За несколько дней командам предстоит разработать обучающий интерфейс, позволяющий игроку взаимодействовать с ИИ так, чтобы повысить свои шансы на победу.

"Хакатон и серия матчей "кентавров" посвящены одной из центральных проблем будущего: взаимодействию человека и искусственного интеллекта. Кружковое движение и в целом Национальная технологическая инициатива уделяют большое внимание вовлечению школьников и студентов в исследования и разработки в сфере ИИ. Сейчас перед нами стоит задача определить, при каких условиях и в каких сферах человек и ИИ могут совместно обучаться и работать эффективнее, чем по отдельности. И в этом случае Го выступает хорошей платформой для отработки новых принципов взаимодействия человека и ИИ", - рассказал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

К слову, несколько лет назад, ИИ уже участвовал в играх, но тогда он сражался против человека. По словам директора 41-го Чемпионата мира по Го Михаила Емельянова, даже обыграл чемпионов.

41-й Чемпионат мира по игре Го состоится с 3 по 7 июня 2021 года в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Впервые за всю историю он пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. В соревнованиях примут участие представители 77 стран мира.

Справка "РГ"

Го - это стратегическая настольная игра, история которой берет начало в Древнем Китае и насчитывает несколько тысячелетий. Всемирное распространение получила в XX веке.