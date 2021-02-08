На Сахалине рыбаков сняли с оторвавшейся льдины

На Сахалине благополучно закончилась операция по спасению двух рыбаков-любителей, которые, не смотря на предупреждение спасателей, вышли на хрупкий лед.

- Мужчин доставили на берег в 17.45 по местному времени. После медосмотра их передадут сотрудникам районного отделения полиции, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, происшествие случилось в Макаровском районе, севернее села Заозерное. Из-за отжимного ветра в 300 метрах от берега оторвался кусок припая, на котором находились мужчины.

В спасательной операции участвовали 24 человека - сотрудники ГИМС, пожарной части села Восточное, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, главного управления МЧС России по Сахалинской области, местной администрации и полиции. Было задействовали десять единиц техники - автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.