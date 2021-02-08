В Забайкалье восстановили движение поездов после схода вагонов

Прерванное после схода вагонов движение поездов по станции Нанагры в Забакальском крае полностью восстановили. Задержанные пассажирские поезда отправили по маршрутам следования.

Напомним, что на станции сошли 17 вагонов с углем грузового поезда Челутай - Ванино. Был нарушен габарит четного пути и наклонена одна электроопора. Движение на этом участке дороги временно приостановили. Были задержаны поезда №61 Владивосток - Москва и №391 Благовещенск­ - Чита. Пассажиров обеспечили горячим питанием.

Последствия аварии устраняли восстановительные поезда и более 250 железнодорожников. Были задействованы группы спасателей и пожарных. Работали оперативные штабы.

"Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - сообщается на сайте ЗабЖД.