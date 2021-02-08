Пензенские студенты вернулись в вузы после дистанта

С понедельника в пензенских университетах начался новый семестр.

Вузы сами определяют формат работы со студентами в зависимости от заболеваемости коронавирусом на местах. Пензенская область находится на плато - ежедневно регистрируется около 200 новых случаев. Но существенного прироста нет, поэтому принято решение о поэтапном переходе к очной форме обучения.

В Пензенском госуниверситете преимущественно обучение будет проводиться в очном режиме. Но дистанционные лекции, которые одновременно проводятся для большого потока студентов на курсе, пока сохранятся.

- Мы продолжим учиться в смешанном формате, - пояснил начальник учебно-методического управления ПГУ Виталий Соловьев. - Все лекционные занятия, где скапливалось большое количество студентов, по-прежнему будут проводиться дистанционно. А практические занятия, где требуется лабораторное или специальное оборудование, будут проводиться очно.

На дистанте успеваемость не упала, как показали результаты сессии, оценки в целом соответствуют тем, что были у студентов до пандемии. Но преподаватели рады вернуться в аудитории.

- Как воспринимают информацию удаленно по ту сторону экрана, я не могу знать. Кто-то хорошо занимается, а кого-то и в аудитории не расшевелишь. Поэтому мы рады переменам, - говорит Виталий Соловьев.

Одним из первых к очному обучению вернулся Пензенский медицинский институт. Будущие медики также проходят практику в больницах региона, в том числе в "красной зоне".