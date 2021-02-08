Новости

Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ 15:41
Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском 15:30
Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса 15:25
Названы самые частые причины ДТП в Москве 15:16
Путин: Каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру 14:59
Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе 14:57
Путин поручил разработать программу экологического развития РФ 14:50
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году 14:40
Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно 14:36
Свердловские онкологи удостоены народных наград 14:36
Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом" 14:34
"Душа" продолжает возглавлять российский прокат 14:34
Назван город России, где квартиры подорожали сильнее всего 14:31
Теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open 14:26
Пензенские студенты вернулись в вузы после дистанта 14:25
Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на развитие сельских территорий 14:06
Мультсериал "Панда и Крош" выходит в России 14:05
В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" 13:55
В Петербурге появится кодекс этики для таксистов 13:48
Песков заявил о скорой встрече Путина с лидерами фракций 13:45
Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портрет в кабинетах 13:43
Чернышенко: Вакцинация приближает возвращение спорта к привычному календарю 13:25
Крепкий алкоголь предложили продавать только в спецмагазинах 13:02
Стало известно, где в Москве можно зарегистрировать брак 12 июня 2021 года 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 14:25
Рубрика: Общество

Пензенские студенты вернулись в вузы после дистанта

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

С понедельника в пензенских университетах начался новый семестр.

Вузы сами определяют формат работы со студентами в зависимости от заболеваемости коронавирусом на местах. Пензенская область находится на плато - ежедневно регистрируется около 200 новых случаев. Но существенного прироста нет, поэтому принято решение о поэтапном переходе к очной форме обучения.

Фото: РИА Новости
Российские студенты возвращаются к очным занятиям

В Пензенском госуниверситете преимущественно обучение будет проводиться в очном режиме. Но дистанционные лекции, которые одновременно проводятся для большого потока студентов на курсе, пока сохранятся.

- Мы продолжим учиться в смешанном формате, - пояснил начальник учебно-методического управления ПГУ Виталий Соловьев. - Все лекционные занятия, где скапливалось большое количество студентов, по-прежнему будут проводиться дистанционно. А практические занятия, где требуется лабораторное или специальное оборудование, будут проводиться очно.

На дистанте успеваемость не упала, как показали результаты сессии, оценки в целом соответствуют тем, что были у студентов до пандемии. Но преподаватели рады вернуться в аудитории.

- Как воспринимают информацию удаленно по ту сторону экрана, я не могу знать. Кто-то хорошо занимается, а кого-то и в аудитории не расшевелишь. Поэтому мы рады переменам, - говорит Виталий Соловьев.

Одним из первых к очному обучению вернулся Пензенский медицинский институт. Будущие медики также проходят практику в больницах региона, в том числе в "красной зоне".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Песков рассказал, когда можно будет вернуться к допандемийной жизни
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно