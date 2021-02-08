На Алтае бывший замминистра попал на скамью подсудимых за взятки

В Алтайском крае следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего замминистра строительства и ЖКХ, который обвиняется в получении миллионных взяток. Экс-чиновника ждет суд.

Ему вменяют в вину получение двух взяток на общую сумму в 2,4 миллиона рублей в 2016-2019 годах, когда он занимал высокий пост. "Прокурор Алтайского края уже утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время его уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Барнаула", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый получил два миллиона рублей от директора одной из компаний. В результате именно с этой компанией были заключены два муниципальных контракта на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в городе Змеиногорске на общую сумму свыше 62 миллионов рублей.

Кроме того, еще 400 тысяч рублей ему передал застройщик, который долгое время не мог реализовать квартиры в построенных домах в селе Лесное Бийского района. За эти деньги экс-чиновник организовал государственный контракт на приобретение семи квартир стоимостью более шести миллионов рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Но квартиры оказались неликвидными и мало пригодными для жилья.

- Обвиняемый свою вину не признал, - сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - Однако следствием собраны достаточные доказательства, чтобы направить дело в суд. Для обеспечения гражданского иска по возмещению причиненного материального ущерба имущество обвиняемого на сумму свыше 7,6 миллиона рублей было арестовано.