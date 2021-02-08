На Алтае завели дело о гибели четырех человек при чистке крыши

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех работников КФХ в селе Смазнево Заринского района при сходе снега с крыши элеватора. Как сообщили в СУ СК РФ России по Алтайскому краю, дело заведено по статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следствия, в понедельник утром глава крестьянско-фермерского хозяйства, арендовавшего склад на элеваторе, отправил своих работников очистить его крышу от снега.

- Семь человек забрались на здание, но не смогли удержаться на скользкой оцинкованной поверхности, - рассказала "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. Работники скатились с крыши вниз, и их накрыло лавиной сошедшего снега.

Спасатели извлекли из снежного плена всех пострадавших. Четверо из них погибли. Одному из выживших работников потребовалась медицинская помощь. Он госпитализирован в больницу города Заринска.

Губернатор края Виктор Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить особое внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой. Чиновников обязали принять неотложные меры по предотвращению подобных происшествий.

Прокуратура Заринского района Алтайского края также начала проверку по факту случившегося. По ее результатам будет дана оценка деятельности руководства предприятия по соблюдению техники безопасности.