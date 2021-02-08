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08.02.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления водой в Красноярске

Текст: Дмитрий Лапин

В Красноярском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 92 человек водой из-под крана.

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Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сейчас прокуратурой Октябрьского района Красноярска совместно со специалистами проверяется исполнение законодательства при строительстве и эксплуатации водопроводов многоквартирных жилых домов, в которых произошло отравление граждан.

- Готовые результаты исследования проб воды, которые взяты после произошедшего отравления на водозаборе, станциях подъема и в распределительной сети показали, что ее качество соответствует гигиеническим нормативам. При этом исследования воды по микробиологическим показателям продолжаются. На сегодняшний день специалистами управления Роспотребнадзора по краю уже исключены пищевые, контактно-бытовые факторы заражения населения Октябрьского района Красноярска, - говорится в сообщении.

Напомним, о массовом отравлении жители Студгородка заявили 31 января. За несколько дней до этого красноярцы жаловались на рвоту, диарею и температуру, кого-то даже увезли в больницу - из кранов в нескольких высотных домах текла вода с запахом канализации.

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