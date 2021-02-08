В Петербурге подростки снегом погасили Вечный огонь

Петербургская полиция установила личности подростков, которые накануне погасили Вечный огонь на мемориале в Дворцовом парке Красного села - одного из районов Северной столицы. Их родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о том, что у памятника "Неизвестному солдату" не горит Вечный огонь, поступила в дежурную часть около четырех часов дня в воскресенье.

- В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки, - рассказали в главке. - Четверо несовершеннолетних от 10 до 12 лет находились у мемориала, один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло.

Вечный огонь вновь зажгли сотрудники специализированной службы, а с детьми и их родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент - в январе ребенок снежком погасил Вечный огонь на Марсовом поле.