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08.02.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Петербурге подростки снегом погасили Вечный огонь

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция установила личности подростков, которые накануне погасили Вечный огонь на мемориале в Дворцовом парке Красного села - одного из районов Северной столицы. Их родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о том, что у памятника "Неизвестному солдату" не горит Вечный огонь, поступила в дежурную часть около четырех часов дня в воскресенье.

- В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки, - рассказали в главке. - Четверо несовершеннолетних от 10 до 12 лет находились у мемориала, один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло.

Вечный огонь вновь зажгли сотрудники специализированной службы, а с детьми и их родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент - в январе ребенок снежком погасил Вечный огонь на Марсовом поле.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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