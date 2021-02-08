Начальницу налоговой инспекции Туапсе заподозрили в крупной взятке

На Кубани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении начальницы налоговой инспекции Туапсе Елены Семеняк. Ее подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, было возбуждено уголовное дело в отношении начальника межрайонной ИФНС России № 6 по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Теперь, в рамках расследования этого дела, возбуждено еще одно - о получении крупной взятки.

"В конце января 2021 года в следственный отдел обратился директор строительной организации с заявлением о передаче начальнику налоговой инспекции взятки, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Выяснилось, что в 2014 году женщина потребовала от него взятку за общее покровительство. С целью придания законности своих требований мужчина должен был заключить договор аренды коттеджа между фирмой, которую он возглавлял, и родственницей начальницы налоговой инспекции Туапсе. Предприниматель так и поступил. А позже перечислил на расчетный счет родственницы подозреваемой 4,5 миллиона рублей. Однако деньги предназначались именно руководителю налоговой инспекции, и счет контролировала она".

Сейчас подозреваемая задержана и рассматривается вопрос о заключении ее под стражу в СИЗО на период следствия. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России. Тем временем, следователи устанавливают все детали и обстоятельства совершенных преступлений.