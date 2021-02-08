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08.02.2021 16:18
Рубрика: Экономика

Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Правительство Крыма приняло решение об окончательном сносе комплекса недостроенных зданий атомной электростанции вблизи города Щелкино на Керченском полуострове из-за невозможности их использования и угрозы обрушения. Об этом сообщил начальник управления Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Даниил Пидаев.

- Эти объекты непригодны для эксплуатации, - сказал Пидаев. - Они утратили свои свойства, находятся в полуразрушенном состоянии, существует угроза обвала. Тем самым может быть повреждена устойчивость здания, что в свою очередь создает угрозу для жизни и здоровья людей, которые бывают на этих объектах.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Как следует из документов, опубликованных на официально портале правительства Крыма, демонтажу подлежат несколько зданий АЭС со степенью готовности от 30 до 70 процентов. В частности, до конца года будут снесены две дизельгенераторные станции, машинный зал с помещениями электротехнических устройств, фундамент машинного блока №2, блочная насосная станция и главное здание АЭС, его реакторное отделение. Известно, что часть вспомогательных зданий станции уже была демонтирована в прошлые годы.

Представитель Минстроя РК уточнил, что демонтаж строений не потребует дополнительного бюджетного финансирования, поскольку его выполнит госпредприятие "Центр комплексного снабжения". Все стройматериалы, полученные в процессе сноса объектов, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма. Что будет на месте сносимых корпусов - пока неизвестно.

Напомним, строительство Крымской АЭС началось в 1975 году, а в 1989 году она должна была выдать первый ток в единую энергосистему СССР. В проекте были учтены новейшие достижения атомной энергетики того времени. Станция была однотипной с Балаковской, Хмельницкой и Ростовской АЭС. Ее проектная мощность составляла два гигаватта - два энергоблока по одному гигаватту каждый - и должна была не только полностью обеспечить полуостров электроэнергией, но и создать задел для его промышленного развития. Специально для обслуживания АЭС практически с нуля на берегу Азовского моря был построен современный город Щелкино, в котором должен был жить персонал будущей станции. Однако приступить к генерации ей так и не довелось. Несмотря на высокий уровень готовности (первый блок - 80 процентов, второй - 18), Крымская АЭС стала одной из жертв Чернобыльской катастрофы. Под напором общественности строительство в Крыму сначала заморозили, а затем и вовсе остановили в 1987 году.

В 1990-е годы заброшенная площадка АЭС стала площадкой фестиваля "Республика КаZантип" и местом паломничества неформальной молодежи. В одном из корпусов действовал водочный завод. Попытки создать на этом месте индустриальный парк успехом не увенчались.

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