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08.02.2021 17:17
Рубрика: Экономика

Решетников заявил об угрозе новой волны сокращений в марте

Текст: Михаил Загайнов
Часть компаний, которые не восстановились из-за пандемии коронавируса, могут в марте сократить сотрудников. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Это, в первую очередь, общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера", - цитирует министра ТАСС.

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По словам Решетникова, Минэкономразвития готовит предложения по дополнительным мерам поддержки наиболее пострадавших секторов экономики.

Глава Минэкономразвития добавил, что благодаря так называемой программе кредитования ФОТ 2.0, которая предполагает списание кредита при сохранении занятости и действует до марта, под защитой находится 5,366 миллиона рабочих мест. По данным ведомства, 95% компаний сохраняют занятость от 90% и выше, порядка 5% - от 90% до 80%.

В марте - апреле правительство готовится списать почти полтриллиона рублей кредитов в рамках этой льготной программы.

Экономика Работа Занятость Пандемия коронавируса COVID-19 Рынок труда

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