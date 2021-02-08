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Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова

ТВ и сериалы
    08.02.2021, 12:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ more tv Фото: youtube.com/ more tv
Фото: youtube.com/ more tv

В стартовавшем в конце января пятом сезоне ситкома СТС "Ивановы-Ивановы" произошёл сюжетный поворот, разволновавший зрителей: Антон Иванов, персонаж Сергея Бурунова, появился в самом начале и уехал с фермы в город, после чего бесследно исчез с экранов.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Такое развитие событий заставило публику беспокоиться и строить теории по поводу будущего героя. Многие и вовсе решили, что Бурунов покинул проект и его герой в нём больше не появится.

Режиссёр-постановщик "Ивановых-Ивановых" Сергей Знаменский поспешил всех успокоить: "Действительно, герой Сергея Бурунова уехал решать свои проблемы, связанные с бизнесом в прошлом, последствия которых дают знать о себе сейчас. Но это обусловлено сюжетной линией, и было необходимо для развития истории других персонажей. Но давайте всё же не будем забегать вперёд. Это ещё не финал сериала", - приводит его слова KP.RU.

Знаменский заверил, что "Антон даст о себе знать", но подробности раскрывать отказался: "Пока сохраним интригу. Будет интересно!"

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