Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью

Отмененное из-за коронавируса движение пассажирских поездов между Беларусью и Россией возобновилось с 8 февраля. Такой срок указан в распоряжении правительства РФ.

Первый поезд из Минска в Москву поедет 8 февраля, из столицы России в Минск - на следующий день. Также пассажирские поезда Москва - Калининград, которые раньше ехали транзитом, будут делать остановку в белорусской столице.

Движение поездов открыто на "взаимной основе". Но маршруты открыты только для граждан двух стран.

С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском до пяти (раньше было три).