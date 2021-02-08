Экономика
08.02.2021 10:17
Текст: Александр Проценко

Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью

Фото: Андрей Огородник/ТАСС Фото: Андрей Огородник/ТАСС
Андрей Огородник/ТАСС

Отмененное из-за коронавируса движение пассажирских поездов между Беларусью и Россией возобновилось с 8 февраля. Такой срок указан в распоряжении правительства РФ.

Фото: iStock
С 13 февраля возобновляются авиаперелеты из Ростова в Минск

Первый поезд из Минска в Москву поедет 8 февраля, из столицы России в Минск - на следующий день. Также пассажирские поезда Москва - Калининград, которые раньше ехали транзитом, будут делать остановку в белорусской столице.

Движение поездов открыто на "взаимной основе". Но маршруты открыты только для граждан двух стран.

С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском до пяти (раньше было три).

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