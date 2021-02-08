Русскоязычным иностранцам приготовили специальные визы

Претендующие на гражданство РФ носители русского языка могут получить отдельную визу для въезда в Россию, указано в обновленном перечне целей поездки в Россию, вступающем в силу с 8 февраля. В перечне указаны цели поездки, в зависимости от которых иностранцы могут оформить дипломатические, служебные, частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, транзитные, гуманитарные и обыкновенные визы.

Новый порядок для русскоязычных иностранцев принят во исполнение принятых в апреле поправок в закон о гражданстве, по которым человек, ранее проживавший в России или имеющий российские корни по прямой восходящей линии (его родители, деды или прадеды жили на территории РФ, в том числе в СССР или в Российской империи), может быть признан носителем русского языка и получить гражданство страны в упрощенном порядке.

Новый вид визы введен постановлением правительства РФ. Подготовила его Федеральная миграционная служба (ФМС). В пояснительной записке к документу говорится: виза выдается иностранному гражданину на срок до одного года на основании решения о признании его носителем русского языка. "РГ" уже публиковала пояснения директора Центра миграционной политики НИУ ВШЭ Ольги Чудиновских, что всего в России 87 категорий виз, которые различаются по целям въезда в нашу страну. В частности, для получения разрешения на временное проживание предусмотрена отдельная виза, для деловых поездок - другая и так далее. Это облегчает учет иностранных граждан, а им - возможности пребывания в нашей стране. Но если иностранец решил стать гражданином нашей страны и получить российский паспорт в упрощенном порядке, он получает этот новый вид визы и потом в течение года может спокойно находиться на территории страны и заниматься оформлением необходимых документов в установленном порядке, говорит Ольга Чудиновских.