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08.02.2021 08:43
Рубрика: Экономика

Русскоязычным иностранцам приготовили специальные визы

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Претендующие на гражданство РФ носители русского языка могут получить отдельную визу для въезда в Россию, указано в обновленном перечне целей поездки в Россию, вступающем в силу с 8 февраля. В перечне указаны цели поездки, в зависимости от которых иностранцы могут оформить дипломатические, служебные, частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, транзитные, гуманитарные и обыкновенные визы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Новый порядок для русскоязычных иностранцев принят во исполнение принятых в апреле поправок в закон о гражданстве, по которым человек, ранее проживавший в России или имеющий российские корни по прямой восходящей линии (его родители, деды или прадеды жили на территории РФ, в том числе в СССР или в Российской империи), может быть признан носителем русского языка и получить гражданство страны в упрощенном порядке.

Новый вид визы введен постановлением правительства РФ. Подготовила его Федеральная миграционная служба (ФМС). В пояснительной записке к документу говорится: виза выдается иностранному гражданину на срок до одного года на основании решения о признании его носителем русского языка. "РГ" уже публиковала пояснения директора Центра миграционной политики НИУ ВШЭ Ольги Чудиновских, что всего в России 87 категорий виз, которые различаются по целям въезда в нашу страну. В частности, для получения разрешения на временное проживание предусмотрена отдельная виза, для деловых поездок - другая и так далее. Это облегчает учет иностранных граждан, а им - возможности пребывания в нашей стране. Но если иностранец решил стать гражданином нашей страны и получить российский паспорт в упрощенном порядке, он получает этот новый вид визы и потом в течение года может спокойно находиться на территории страны и заниматься оформлением необходимых документов в установленном порядке, говорит Ольга Чудиновских.

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