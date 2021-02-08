Шесть секунд до "сотни". "Нива", у которой все от BMW

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали о тюнинг-проекте Lada Niva Legend (ранее Lada 4x4).

Снаружи внедорожник получил новую решётку радиатора, передний силовой бампер, задний бампер от Lada 4x4 Bronto, обвес из неокрашенного пластика, 20-дюймовые литые диски, рейлинги, пластиковые накладки в вентиляционных отверстиях на капоте и задних стойках кузова.

Внутри в переднюю панель встроены мультимедиа, климатическая система, комбинация приборов, рулевое колесо и кнопка "старт-стоп" от BMW. Центральный тоннель с селектором автоматической трансмиссии также полностью заимствован у BMW.

Помимо этого, заводские дверные карты имеют блок со стеклоподъёмниками от BMW 3-Series, передние кресла от BMW Х3. При этом задний диван остался прежним. Из мелочей - ключ от X5, щётки стеклоочистителя с моторчиком от BMW, датчики дождя.

Под капотом автомобиля располагается 250-сильный турбодизель BMW N47, который работает в связке с автоматической коробкой передач от BMW 3-Series. Разгон до 100 км/ч составляет 6 секунд.

Lada Niva Legend с увеличенным дорожным просветом оснащается задней подвеской и задними тормозами от Е61 с пружинами от М5. Передняя подвеска и выпуская система оригинальные. Машина пока оборудована приводом на заднюю ось. Планируется внедрить и систему полного привода.

Фото: скриншот с youtube.com

Фото: скриншот с youtube.com